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Hem öğrenciler hem velilere YKS tercihi öncesi büyük şok! Yüzde 200 arttı

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Hem öğrenciler hem velilere YKS tercihi öncesi büyük şok! Yüzde 200 arttı
YKS serüveni devam ederken kötü haberler özel üniversitelerden geldi! Yüzde 200 zam yapıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Üniversite hayali kuran adaylar üniversite araştırmalarına devam ederken özel üniversite zamları geldi! Vakıf üniversiteleri yüzde 200 arttı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ YÜZDE 200 ARTTI

YÖK üniversitelere geçtiğimiz günlerde enflasyon oranından fazla zammı yapılmaması konusunda uyarı yapmıştı. Ancak Bahçeşehir Üniversitesi ödemelerine yüzde 150 zam yaptı. Daha sonra 17 Nisan tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi yüzde 100 üstünde zam yaptı. 

üniversite fiyatlarında fahiş artışlar

Son olarak İstanbul Biruni Üniversitesi de fahiş oranlarda artırım yaptı ve öğrenciler eğitim hakkı ihlali olduğunu söyleyerek yüzde 130 oranındaki zamları protesto etti. Mersin Toros Üniversitesi ise ücretlerinde yüzde 200 artış yaptı. 46 bin TL olan ücretler 181 bin TL'ye yükseltildi. Üniversite öğrencileri ise müşteri değil öğrenci olduklarını savundu. Öğrenciler zamların geri çekilmesini bekliyor. 

Eğitim
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