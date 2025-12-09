DOLAR
Hisarcık AİHL'de 'Kendin Al, Kendin Öde' Dürüstlük Marketi Açıldı

Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ÇEDES projesiyle 'Kendin al, kendin öde' dürüstlük marketi açıldı; öğrenciler vicdan esasına göre alışveriş yapıyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:09
Öğrenciler vicdan esasına göre alışveriş yapıyor

Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında, okul koridorunda işleyen bir dürüstlük marketi hizmete girdi. Market, 'Kendin al, kendin öde' sistemiyle çalışıyor ve öğrencilerin güvenine dayanıyor.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Songül Gündüz ve İbrahim Kırkıl tarafından organize edilen markette ağırlıklı olarak yerli malı ilkesine uygun meyve ve mısır patlağı gibi ürünler bulunuyor. Market, herhangi bir işletmeci veya kar amacı olmadan tamamen öğrencilerin vicdanına göre işletiliyor.

Öğrenciler, üzerinde fiyat etiketi bulunan ürünü aldıktan sonra ücretini kutuya bırakıyor; ihtiyaç halinde para üstünü yine aynı kutudan alabilmeleri sağlanıyor. Eksilen ürünler düzenli olarak yenileniyor ve işlemler şeffaf bir şekilde yürütülüyor.

Okul Müdürü İsmail Aydın, uygulama öncesinde öğrencilere bilgilendirme yapıldığını ve konuyla ilgili videolar izletildiğini belirterek, "Bir hafta sürecek dürüstlük marketi uygulamamızı hayata geçirdik. Öğrencilerimiz fiyatı yazılı ürünü alıp kasaya parasını bırakıyor. Eksilen ürünler yenileniyor. Kar amacı gütmeyen bu etkinlikle öğrencilerimiz dürüstlüğü yaparak ve yaşayarak öğreniyor" dedi.

