Hisarcık'ta Kaymakam Erkan Atam: Mesleki Eğitim İstihdam İçin Önemli

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, MESEM çalışmalarını inceledi; mesleki eğitimin gençlerin istihdamı ve ilçenin ekonomik gelişimi için önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:02
Ziyaret ve değerlendirme toplantısı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Ziyarette Kaymakam Erkan Atam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci MESEM programına dahil işletmeleri gezerek öğrencilerin eğitim süreçleri, iş başında edindikleri deneyimler ve işletmelerin projeye katkıları hakkında bilgi aldı.

Ziyarete ayrıca Hisarcık Şehit Yüksel Arık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Tekin, Müdür Yardımcısı Mehmet Köse ile koordinatör öğretmenler Cemil Şimşek, Halil Demircan ve Sevim Küçük katıldı. Okul yetkilileri, proje kapsamındaki çalışmaları ziyaretçilere aktardı.

Kaymakam Erkan Atam mesleki eğitimin gençlerin istihdamı açısından önemine değinerek şunları söyledi: " Öğrencilerimizin hem okulda teorik bilgi alıp, hem de işletmelerde pratik deneyim kazanmaları, geleceğe güçlü bir adım atmalarını sağlamaktadır. Bu tür projeler, hem öğrencilerimizin hem de ilçemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için büyük bir fırsattır".

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci ise projenin Hisarcık’ta ilgi gördüğünü belirterek: " İşletmelerle kurduğumuz iş birliği sayesinde öğrencilerimiz sahada gerçek deneyim kazanıyor. Amacımız, her öğrencimizin mezun olduğunda bir mesleğe sahip olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, öğretmenler ve iş yeri temsilcileriyle yapılan değerlendirme toplantısıyla son buldu. Toplantıda eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve yeni dönem planlamaları ele alındı.

