HKÜ'lü Hazar Altaş'tan Milli Teknoloji Hamlesi: RİGELSAN Radar ve Dron Projeleri

HKÜ'lü Hazar Altaş'tan Milli Teknoloji Hamlesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Hazar Altaş, Gaziantep OSB Teknokent’te faaliyet gösteren RİGELSAN Ar-Ge Savunma Güvenlik Teknolojileri A.Ş. çatısı altında geliştirilen yerli ve milli savunma teknolojilerini tanıttı. Lansmanda; 3 radar cihazı, 2 dron ve 1 taktik arama-kurtarma aracı olmak üzere önemli projeler kamuoyuna sunuldu.

Tanıtılan projeler

Program kapsamında RİGELSAN–Lasersan iş birliğiyle yürütülecek radar cihazları, AFAD için tasarlanan taktik arama kurtarma aracı ve FPV kamikaze dron dahil olmak üzere üç radar, iki dron ve bir taktik araç tanıtıldı. Projeler, afet yönetimi ve güvenlik operasyonlarına yönelik yerli çözümler sunmayı hedefliyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, kent sanayisinin tekstilden yüksek katma değerli teknoloji ürünlerine dönüşmesi gerektiğini belirterek, bu dönüşümün ancak üniversiteler ile teknoparkların güçlü iş birliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Uygur, Türkiye’nin son 10-15 yılda savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini ifade etti ve Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin de ortağı olduğu OSB Teknokent’in bu sürecin önemli aktörleri arasında olduğunu söyledi.

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan programdaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biz öğrencimizin böyle bir proje yapmasından son derece gurur duyduk. Çok mutluyuz şu anda. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak biz doğru yoldayız. Araştırma üniversitesi olmak istiyorduk. Öğrencilerimizi girişimci, yenilikçi, vizyonda yetiştirmek istiyorduk. Doğru yoldayız. Buna OSB’nin o girişimci ekosistemi de katkı sağlıyor. Ama her şey aslında öğrencide bitiyor. Öğrencinin meraklı olması, öğrencinin girişimci olması, cesur olması son derece önemli. İşte böyle inovatif, girişimci projeler ortaya çıkıyor. Ve gerçekten bu proje duyduğumda çok heyecan verdi bana. Ve bu milli teknoloji hamlesi dediğimiz o hamleye hakikaten yerli ve milli olarak 3 tane büyük projeyle katkı sağlıyor. Gerçekten hem ortaya çıkan dron AFAD için de kullanılacak, insanların hayatlarını kurtaracak. Bu çok önemli projede bizim bir öğrencimizin olması bize gurur verdi"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, savunma sanayisiyle diğer teknolojilerin bilimle entegrasyonunun gerekliliğini vurguladı.

Projelerin teknik özellikleri

RİGELSAN tarafından TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında yürütülen projeler arasında; yapay zeka tabanlı güç hatlı iletişim altyapısına sahip kablolu dron sistemi bulunuyor. Bu sistemin öne çıkan özellikleri şunlar:

- Sistem baz istasyonu ve jammer etkilerinden bağımsız çalışabilme,

- Kesintisiz enerji alarak 5-7 saat havada kalabilme,

- Şebekeye bağlandığında 72 saate kadar uçuş süresi sunabilme.

Aynı altyapı kullanılarak geliştirilen fiber optik kablolu FPV kamikaze dron ise 50 km menzile ulaşarak haberleşme ve görev icra edebiliyor. Radar cihazları konusunda ise RİGELSAN ile Lasersan arasında iş birliği yapıldı; enkaz altı ve duvar arkası radar sistemleri Lasersan tarafından geliştirilecek ve doğu ile güneydoğu bölgesindeki operasyon süreçleri RİGELSAN tarafından yürütülecek.

Geliştiricinin sözleri

HKÜ yüksek lisans öğrencisi Hazar Altaş lansmandaki konuşmasında projelerin doğuş sürecini ve hedeflerini şöyle anlattı: "Biliyorsunuz ki deprem ve doğal afet ülkesinde yaşıyoruz ve maalesef 6 Şubat depreminde de bunu acı bir şekilde görmüş olduk. 2 yıllık bir ARGE sürecinin sonunda şu anda yerli ve milli olarak bunu ülkemizde gerçekleştiriyoruz. LAZERSAN firmasıyla ortak bir şekilde bu projeyi yürütüyoruz. Biz Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki operasyonlarını yönetiyoruz. Bunu ek olarak bizim de yapmış olduğumuz yine 6 Şubat depremlerine istinaden enkaz dronları, yangın dronları ve aynı zamanda aydınlatma dronlarını üretmiş bulunmaktayız. Biz sahadaki mühendis olarak düşündüğümüzde sahadaki problemleri görüp amacımız o problemleri çözmek olduğu için 6 Şubat’taki problemleri görüp ona karşılık olarak çözüm üretip yerli ve milli olarak üretmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Tabii ki zorluklarla karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bir ürün ortaya çıkarmak baya bir meşakkatli süreç geçiyor. Radar cihazlarımızda sahadan aldığımız dönüklerle ürünleri geliştirme açısından biraz zorluklar yaşadık. Şu anda da dronlar açısından havada kalma problemi, dronların havada stabilizasyonları konusunda da gerekli zorlukları yaşadık. Üniversitemizin akademisyenleri, rektör hocalarımızın destekleri ve sahadaki personelimizin bize destekleri sayesinde şu anda tüm problemleri aşıp bunu hali hazırdaki bir ürün haline getirdik. Cumhurbaşkanımızın Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi çağrısına karşılık olarak biz de yerli ve milli teknolojiyi geliştirmeye gönül vermiş birisiyiz. Teknofest ile başladık. Teknofest yarışmalarını kaçırmasınlar. Birçok ilham katıyor mühendis öğrencilerimize. Asla korkmasınlar. Kaybedebilirler, vazgeçebilirler, zorluklar yaşayabilirler. Biz bunların hepsini yaşadık, fazlasıyla yaşadık. Ama hiçbir zaman pes etmemek gerçekten önemli bir nokta. Yeter ki isteyin, Allah gerçekten dilediğinizi size belli bir cefa çek diyerek karşılığını veriyor"

Katılımcılar

Gaziantep OSB Teknokent’te gerçekleştirilen tanıtım programına; Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, İl Jandarma Komutan Yardımcıları Jandarma Albay Ahmet Oğlakçı ve Jandarma Albay Mehmet Olcay Turan, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, HKÜ Araştırma Dekanı Doç. Dr. Serkan Aracı, Gaziantep OSB Müdürü Özer Özcan, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Dr. Muhammed Paksoy, HKÜ OSB Teknokent Genel Müdürü İpek Yardım, HKÜ İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) Müdürü Cengiz Helvacıkara, protokol temsilcileri, teknoloji girişimcileri, sektör paydaşları ve basın mensupları katıldı.

Sonuç: RİGELSAN’ın geliştirdiği FPV kamikaze dron, AFAD için tasarlanan taktik arama kurtarma aracı ve Lasersan ile yürütülen radar projeleri, Türkiye’nin savunma, güvenlik ve afet yönetimi alanlarındaki yerli kapasitesini güçlendirecek somut adımlar olarak ön plana çıkıyor.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNU VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ HAZAR ALTAŞ, YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRDİĞİ SAVUNMA TEKNOLOJİ CİHAZLARININ TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ.