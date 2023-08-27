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İBB üniversite öğrencilerine duyurdu: Yurt başvuru tarihi uzatıldı

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İBB üniversite öğrencilerine duyurdu: Yurt başvuru tarihi uzatıldı
İstanbul Belediyesi (İBB) tarafından yapılan bir açıklamada üniversite yurtlarına kayıt için son başvuru tarihini 1 Eylül'e kadar uzattığı bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Belediyesi (İBB), artan yurt maliyetleri ve kiralardan endişe duyan öğrencilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 2021 yılında yurt hizmete açtı. 11 ilçede 14 yurt bulan İBB, sosyal medya hesaplarından 2023-2024 yılı için yurt başvuru süresinin 1 Eylül tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

İBB Yurtlarına başvurular https://yurt.ibb.istanbul/ adresinden online olarak yapılıyor.

"Öğrenci yurtlarına başvuru süresi uzatıldı"

Bulunduğumuz İBB Konutları'na ihtiyaç değerlendirmesinin nasıl yapılacağı ve başvuru yapılacağı hakkında bilgiler. https://t.co/TfTwHFDma4 pic.twitter.com/xVJbsSoqmJ adresinden sağlanıyor.

 - İstanbul Şehri (@istanbulbld) 25 Ağustos 2023

İBB üniversite öğrenci yurt başvuru tarihi uzatıldı

İBB Evi'nde konaklamak isteyen öğrencilerde aranan şartlar:

T.C. vatandaşı olması,

Örgün eğitim veren üniversiteye kayıtlı olması,

Öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversite İstanbul il sınırları içerisinde bulunması,

Ailesi (anne ve babası) İstanbul sınırları dışında yaşaması,

Taksirli suçlar dışında sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunmaması,

Zorunlu stajlar dışında hiçbir ücretli çalışma toplam asgari ücretin 1,5 katına eşit değildir. Ortak alanlarda yaşamayı engelleyecek derecede akıl hastalığı veya akıl hastalığının bulunmadığına ve bulaşıcı bir hastalığın bulunmadığına dair beyan raporunun olması gerekmektedir.

Öğrenci yurdunda ikamet başvurusu yaptığınızda 30 yaşının üzerinde olamamanız gerekmektedir.

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