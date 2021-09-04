İstanbul 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
ALTIN
488.22
DOLAR
8.3054
STERLİN
11.5588
EURO
9.9333
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına karşı Meteoroloji'den uyarı!
Son Dakika
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına...
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor? İşte en kapsamlı araştırma..
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor?...
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! ' Hastanede yatan hastaların ?'ını da aşı olmayanlar'
Son Dakika
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! '...
Memur ve memur emeklilerine enflasyon zam farkı göründü
Son Dakika
Memur ve memur emeklilerine enflasyon...

İçişleri Bakanlığı, yüz yüze eğitim öncesi yoğun güvenlik önlemlerini belirledi!

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeyle birlikte yeni 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güvenlik önlemleri belirlenmiş oldu. Genelgeye istinaden, öğrencilerin güvenli olarak okullara giriş çıkış yapabilmelerini sağlamak adına alınan güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken emniyet birimleri ve jandarma ekipleri okul ve çevrelerinde devriye gezmeleri için hazır bulundurulacak.

04 Eylül 2021 Cumartesi 14:56
İçişleri Bakanlığı, yüz yüze eğitim öncesi yoğun güvenlik önlemlerini belirledi!
Takip Et:

6 Eylül Pazartesi gün başlayacak yüz yüze eğitim süreci öncesi İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir genelgeyle okul ve okul çevrelerinde alınacak olan yoğun güvenlik önlemleri belirlendi. Güvenlik önlemleri kapsamında toplam 1.054 kolluk görevlisi ve 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yer alırken 6 bin 523 kişiden oluşan devriye ekipleri de okulların güvenliği için hazır bulundurulacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarken toplam 19 bin 569 kolluk personeli ve 10 bin özel güvenlik görevlileri tüm okullardaki güvenlik önlemlerinde sorumlu olacak.

Kolluk birimler, tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında öncelik kategorisine alınan tüm okullarda sabit kalması için 'okul kolluk görevlisi' belirlenecek. Bu görevliler okulun yönetimi ile sürekli iletişimde bulunacak ve bu görevliler genel olarak okulların giriş ve çıkış saatlerinden önce öğrencilerin yoğun geçeceği yerlerde görünür bir biçimde devriye personeli olarak görev alacak.

Kolluk görevlileri ile birlikte eğitim koordinasyon görevlileri ve okul giriş-çıkışlarında sorumlu devriye ekiplerinin görevlerinin belirlendiği genelgeyi hazırlayan İçişleri Bakanlığı, yazılı talimatını İl Valiliklerine gönderdi.


Gönderilen talimatlı yazıda, eğitim süreci boyunca görevli olarak belirlenen okul kolluk görevlilerinin öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde görev yerlerine hazır bulunmaları, mesai saatleri içerisinde görev yerlerini terk etmeyecekleri ve tüm asayiş ve trafik yönünden de gerekli tedbirleri alacakları belirdi. Okulda ve çevresinde uyarıcı ve uyuşturucu madde satışını engellenmesi hem okul önlerinde hem de okul çevresinde, suç işlemek için kullanılan kesici ve delici unsurları satışını yapan veya taşıyan kişiler hakkında işlem yapacak olan okul kolluk görevlileri devriyeleri sırasında okulla ilgisi olmayan veya şüpheli görülen kişilerle ilgili de kontrol yapma hakkında sahip olacak.

Okulların çevrelerinde güvenli eğitimle ilgili ortamını bozmaya çalışan seyyar satıcılar ve usulsüz yiyecek içecek satıcılılarının da bu eylemlerinden men edilmesini sağlayacak olan okul kolluk görevlileri belediyenin zabıta personelleriyle iletişime geçerek gerekli irtibat ve koordinasyon içinde çalışacaklar. 

Güvenli eğitimlerin koordinasyonlarıyla ilgili görevliler ise sorumlusu oldukları okullarda idareciler ve görevli rehber öğretmenler ile öğrenci velileri ile sürekli görüşme sağlayarak bilgi alışverişinde bulunacak.

Öncelik verilen okulların yanı sıra tüm okullarda bulunan güvenlik kameralarının faal olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve güvenlik kameralarında 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) entegrasyonu tanımlanmış olacak. Güvenlik kamerası kurulmuş olan tüm okulların çevre güvenliklerinin daha etkin bir şekilde sağlanması ve çevrede gelişen olayların kaya alınabilmesi için de görüntülerin öncelikle okul yönetimi tarafından izlenmesine izin verilecek.


Son Güncelleme: 04.09.2021 14:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıGenelgeYüz Yüze EğitimGüvenlik önlemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenler için PCR testi zorunlu mu ? Test vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?
Öğretmenler için PCR testi zorunlu mu ? Test vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Bakan Özer:'Yüz yüze eğitim zorunluluk haline geldi'
Bakan Özer:'Yüz yüze eğitim zorunluluk haline geldi'
MEB çalışma takvimini duyurdu! İşte okulların kapacağı tarih ve ara tatil tarihleri
MEB çalışma takvimini duyurdu! İşte okulların kapacağı tarih ve ara tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanı duyur! 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak
Milli Eğitim Bakanı duyur! 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak
O üniversiteden yüz yüze eğitim açıklaması
O üniversiteden yüz yüze eğitim açıklaması

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, diziyle ilgili paylaşımlarda bulundu
BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
İşsizlik maaşından kimler yararlanabilmektedir? Esnaflar, işsizlik maaşı alabiliyor mu?
Orman yangınlarına duyarsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz'den duygulandıran paylaşım!
Al birini vur ötekine! Seren Serengil'in sevgilisi Tohma'nın duyarsızlığı yok artık dedirtti!
Netflix John Delorean Otomotiv Efsanesi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
ATV İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?
Dilara Mardin kimdir? Max Kruse'nin sevgilisi kimdir? Max Kruse'nin sevgilisi Türk mü?
iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone modelleri belli oldu
Disney+ Loki 2.sezon ne zaman yayınlanacak?
Beşiktaş 2021-2022 yeni sezon formaları ve fiyatları
2021 MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.