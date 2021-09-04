İçişleri Bakanlığı, yüz yüze eğitim öncesi yoğun güvenlik önlemlerini belirledi!

6 Eylül Pazartesi gün başlayacak yüz yüze eğitim süreci öncesi İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir genelgeyle okul ve okul çevrelerinde alınacak olan yoğun güvenlik önlemleri belirlendi. Güvenlik önlemleri kapsamında toplam 1.054 kolluk görevlisi ve 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yer alırken 6 bin 523 kişiden oluşan devriye ekipleri de okulların güvenliği için hazır bulundurulacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarken toplam 19 bin 569 kolluk personeli ve 10 bin özel güvenlik görevlileri tüm okullardaki güvenlik önlemlerinde sorumlu olacak.

Kolluk birimler, tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında öncelik kategorisine alınan tüm okullarda sabit kalması için 'okul kolluk görevlisi' belirlenecek. Bu görevliler okulun yönetimi ile sürekli iletişimde bulunacak ve bu görevliler genel olarak okulların giriş ve çıkış saatlerinden önce öğrencilerin yoğun geçeceği yerlerde görünür bir biçimde devriye personeli olarak görev alacak.

Kolluk görevlileri ile birlikte eğitim koordinasyon görevlileri ve okul giriş-çıkışlarında sorumlu devriye ekiplerinin görevlerinin belirlendiği genelgeyi hazırlayan İçişleri Bakanlığı, yazılı talimatını İl Valiliklerine gönderdi.

Gönderilen talimatlı yazıda, eğitim süreci boyunca görevli olarak belirlenen okul kolluk görevlilerinin öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde görev yerlerine hazır bulunmaları, mesai saatleri içerisinde görev yerlerini terk etmeyecekleri ve tüm asayiş ve trafik yönünden de gerekli tedbirleri alacakları belirdi. Okulda ve çevresinde uyarıcı ve uyuşturucu madde satışını engellenmesi hem okul önlerinde hem de okul çevresinde, suç işlemek için kullanılan kesici ve delici unsurları satışını yapan veya taşıyan kişiler hakkında işlem yapacak olan okul kolluk görevlileri devriyeleri sırasında okulla ilgisi olmayan veya şüpheli görülen kişilerle ilgili de kontrol yapma hakkında sahip olacak.

Okulların çevrelerinde güvenli eğitimle ilgili ortamını bozmaya çalışan seyyar satıcılar ve usulsüz yiyecek içecek satıcılılarının da bu eylemlerinden men edilmesini sağlayacak olan okul kolluk görevlileri belediyenin zabıta personelleriyle iletişime geçerek gerekli irtibat ve koordinasyon içinde çalışacaklar.

Güvenli eğitimlerin koordinasyonlarıyla ilgili görevliler ise sorumlusu oldukları okullarda idareciler ve görevli rehber öğretmenler ile öğrenci velileri ile sürekli görüşme sağlayarak bilgi alışverişinde bulunacak.

Öncelik verilen okulların yanı sıra tüm okullarda bulunan güvenlik kameralarının faal olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve güvenlik kameralarında 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) entegrasyonu tanımlanmış olacak. Güvenlik kamerası kurulmuş olan tüm okulların çevre güvenliklerinin daha etkin bir şekilde sağlanması ve çevrede gelişen olayların kaya alınabilmesi için de görüntülerin öncelikle okul yönetimi tarafından izlenmesine izin verilecek.