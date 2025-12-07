İGÜ GreenMetric 2025’te 669’uncu: Sürdürülebilirlik Başarısı Sürüyor

"UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması 2025" sonuçları açıklandı. Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öne çıkan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), önceki yıllardaki yükselişini sürdürerek bu yıl da kayda değer bir performans gösterdi.

Derecelendirme ve sıralama detayları

İlk kez 2022 yılında GreenMetric sıralamasına giren İGÜ, 2025 yılında toplam puanını yükselterek dünya sıralamasında 669’uncu sıraya yerleşti. Genel sıralamada bin 547 üniversite arasında değerlendirilen İGÜ, Türkiye genelinde 71’inci, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ise 14’üncü sırada yer aldı.

GreenMetric nedir?

2010 yılında Endonezya’da başlatılan GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması, dünya genelindeki üniversiteleri sürdürülebilirlik performanslarına göre değerlendiriyor. Değerlendirme; kampüs yerleşimi ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım, eğitim ve araştırma olmak üzere 6 ana kriter üzerinden yapılıyor ve yükseköğretimde sürdürülebilirlik kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Uluslararası başarı ve kurumsal yaklaşım

İstanbul Gelişim Üniversitesi, GreenMetric 2025 sonuçlarıyla sürdürülebilirlik alanındaki kararlı adımlarını ve çevresel etkiyi azaltmaya yönelik sistematik çalışmalarını yeniden ortaya koydu. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyumlu yürütülen projeler kapsamında enerji yönetimi, doğal kaynakların korunması, çevresel zararların azaltılması ve kampüs içinde yeşil dönüşümün hızlandırılması öncelik olarak ele alınıyor. Üniversite ayrıca Sıfır Atık Belgesi ile bu yaklaşımını resmi olarak tescilledi.

Rektörün değerlendirmesi

Sonuçları değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, sürdürülebilirliğin üniversitenin stratejik vizyonundaki yerine ilişkin şunları söyledi:

"GreenMetric 2025 sonuçları, üniversitemizin çevresel sürdürülebilirlik alanında benimsediği kurumsal vizyonun güçlü bir yansımasıdır. Sürdürülebilirlik artık üniversitelerin sadece kampüs yaşamını düzenleyen bir unsur değil, eğitimden araştırmaya, enerji yönetiminden toplumsal katkı projelerine kadar tüm akademik ve idari süreçlere yön veren temel bir yaklaşım hâline gelmiştir. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak enerji verimliliği, kaynakların rasyonel kullanımı, yeşil alan yönetimi ve çevresel farkındalık eğitimleri gibi alanlarda çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Bu başarı, akademisyenlerimizin, idari kadrolarımızın ve öğrencilerimizin ortak çabalarının ürünüdür. Sürdürülebilirlik kültürünün üniversitemizde kalıcı hâle gelmesi için çalışmalarımızı gelecekte daha kapsamlı şekilde sürdürmeye kararlıyız."

Gelecek hedefleri

İstanbul Gelişim Üniversitesi, GreenMetric 2025 sonuçlarıyla çevresel sorumluluğu merkeze alan politikalarını güçlendirerek uluslararası rekabet gücünü artırmaya devam ediyor. Üniversite, sürdürülebilir bir gelecek için eğitim, araştırma ve toplumsal katkı ekseninde yürüttüğü çok yönlü çalışmaları önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmeyi hedefliyor.

