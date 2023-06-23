İhlas Koleji Öğrencisi Ayşenur Eflal Demiray LGS'de Türkiye Birincisi Oldu

İhlas Koleji'nin Gururu: Ayşenur Eflal Demiray

İhlas Koleji öğrencisi Ayşenur Eflal Demiray, LGS sınavından 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Okulun eğitim programlarıyla yetiştirilen öğrencileri her alanda donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlarken, Ayşenur Eflal Demiray da bu programların bir ürünü olarak büyük bir başarı elde etti. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, öğrencilerinin başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirtirken, Ayşenur Eflal Demiray'ın Türkiye birincisi olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Öğrencilerin Başarılarına Yönelik Çalışmalar

İhlas Koleji, öğrencilerinin başarılarına yönelik olarak hazırladığı çalışma programlarıyla bilinmektedir. Bu programlar sayesinde öğrenciler, sınavlara daha iyi hazırlanırken, geleceğe daha donanımlı bir şekilde adım atıyorlar. Ayşenur Eflal Demiray da bu programların bir ürünü olarak LGS'de Türkiye birincisi oldu. İhlas Koleji'nin bu başarısı, eğitimdeki kalitesini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Ayşenur Eflal Demiray'ın Başarısı

Ayşenur Eflal Demiray, LGS sınavından 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bu başarısını, okulun eğitim programlarına ve çalışma programlarına borçlu olduğunu belirtti. Ayşenur Eflal Demiray, sınavda birinciliği nasıl kazandığını anlatırken, zorlu bir yıl geçirdiklerini ve her hafta öğretmenleriyle birlikte plan ve program hazırladıklarını söyledi. Ayşenur Eflal Demiray'ın başarısı, İhlas Koleji'nin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.