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İlkokul 1. sınıf e-kayıt sorgulama işlemleri 2021

MEB 2021-2022 eğitim öğretim dönemine dair e-kayıtların tamamlandığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa geçen öğrencilerin e-kayıtlarının gerçekleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı kayıt sürecinin tamamlandığını duyurdu. Yeni okula başlayacak binlerce öğrenci ve 5. Sınıfa geçecek öğrenciler e-okul üzerinden kayıt işlemlerini kontrol edebilecek. Peki, e-okul kayıt sorgulaması nasıl yapılır? 1. sınıf ve 5. sınıfa geçen öğrenciler e- kayıt sorgulama ekranına nasıl giriş yapacak? Detaylar haberimizde.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:40
İlkokul 1. sınıf e-kayıt sorgulama işlemleri 2021
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2021-2022 eğitim öğretim döneminde 1.sınıfa başlayacak binlerce öğrenci velisi e-kayıt işlemlerinin bitmesini bekliyordu. MEB 1 Temmuz 2021 itibari ile beklenen açıklamayı yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yeni okula kayıt olacak 1. sınıf öğrencilerinin ve ortaokula geçen 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Öğrenciler e- okul üzerinden giriş yaparak kayıt bilgilerini öğrenebilecekler.

E-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?


Yeni dönemde okula başlayacak 1. sınıf öğrencileri ve ortaokula geçen 5. sınıf öğrencileri e-okul üzerinden e- devlet şifrelerini kullanarak kayıt işlemlerini kontrol edebilecekler. E- okul üzerinden veliler çocukların hangi okullara yerleştirildiğini öğrenebilecekler.

E-okul 2021-2022 yılı kayıt sorgulama işlemi için tıklayınız.


Son Güncelleme: 05.07.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı2021-2022 Eğitim öğretim DönemiE-kayıt Sorgulama 2021
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