İlkokul 1. sınıf e-kayıt sorgulama işlemleri 2021

2021-2022 eğitim öğretim döneminde 1.sınıfa başlayacak binlerce öğrenci velisi e-kayıt işlemlerinin bitmesini bekliyordu. MEB 1 Temmuz 2021 itibari ile beklenen açıklamayı yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yeni okula kayıt olacak 1. sınıf öğrencilerinin ve ortaokula geçen 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Öğrenciler e- okul üzerinden giriş yaparak kayıt bilgilerini öğrenebilecekler.

E-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?

Yeni dönemde okula başlayacak 1. sınıf öğrencileri ve ortaokula geçen 5. sınıf öğrencileri e-okul üzerinden e- devlet şifrelerini kullanarak kayıt işlemlerini kontrol edebilecekler. E- okul üzerinden veliler çocukların hangi okullara yerleştirildiğini öğrenebilecekler.

E-okul 2021-2022 yılı kayıt sorgulama işlemi için tıklayınız.