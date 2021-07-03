İlkokul 1. sınıf kayıtları başlangıç tarihi

2021-2022 eğitim döneminin gelişiyle beraber pek çok veli, çocuklarını 1. sınıfa kayıt ettirmek için bekleyişe girdi. MEB tarafından 1. sınıfların kayıtlarına yönelik tarih verildi. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başladı? 1. sınıf kayıtları nasıl sorgulanıyor? İşte merak edilenler...

E-Okul kayıtları sorgulama

İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor?

Çocuklarını 1. sınıf kayıtlarını sorgulamak isteyen veliler, e-okul sistemine girerek çocukların kimlik bilgilerini doldurarak çocuklarının bu yıl anasınıfına mı ilkokula mı gideceğini öğrenebiliyor.

İlkokul 1. sınıf için yaşını tamamlayan çocuklarını okula kayıt ettirmek isteyen pek çok veli, 1. sınıf kayıtlarının hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili MEB'in yapmış olduğu açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıfa gidecek öğrencilerin kayıtları 1 Temmuz 2021 tarihinde başladı.

İlkokul 1. sınıfa kaç yaşında başlanıyor?

İlkokul 1. sınıfa başlamak için çocukların 69 ayını doldurması gerekiyor. Böylece 69 ayını dolduran çocuklar ilkokul 1. sınıfa kayıt yaptırabiliyorlar. Kayıtlar için verilen tarihte çocuğun Eylül ayına kadar olan zaman kadar 69 ayını doldurması gerekiyor. Diğer yandan 69-71 ay arasında bulunan çocuklar için de velilerin istekleriyle beraber 1. sınıf kayıtlarına erteleme yapılarak anasıfına kayıt işlemi yapılabiliyor. Aynı zamanda 66-68 aylık çocukların 1. sınıfa kayıt olmaları velilerin dilekçe vermesiyle mümkün. 72 aydan büyük olan çocukların da 1. sınıfa kayıt yapma zorunluğu bulunmaktadır. 72 aydan büyük olan çocukların kayıtları herhangi bir ğalık raporu yada dilekçe ile ertelenmesi mümkün değildir.