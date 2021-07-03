İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1386.83
ALTIN
500.00
DOLAR
8.6819
STERLİN
12.0377
EURO
10.3155
Günlüğü bin liralık şezlongta güneşlenen Burcu Biricik'in keyfi yerinde!
Günlüğü bin liralık şezlongta güneşlenen...
Karma aşı koronavirüs hastalığına karşı bağışıklık kazandırır mı?
Son Dakika
Karma aşı koronavirüs hastalığına karşı...
Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!
Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!
Bloomberg, pandemi süreci sonrası en yaşanabilir ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti
Son Dakika
Bloomberg, pandemi süreci sonrası en...

İlkokul 1. sınıf kayıtları başlangıç tarihi

Okulların kapanmasının ardından 2021-2022 eğitim döneminin başlangıcı konuşulmaya başlandı. 1. sınıf kayıtlarının da başlamasının ardından çocuklarını ilkokula kayıt ettirecek olan veliler, 1. sınıf ilkokul kayıtları hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başladı? 1. sınıf kayıtları nasıl sorgulanıyor? İşte merak edilenler...

03 Temmuz 2021 Cumartesi 15:52
İlkokul 1. sınıf kayıtları başlangıç tarihi
Takip Et:

2021-2022 eğitim döneminin gelişiyle beraber pek çok veli, çocuklarını 1. sınıfa kayıt ettirmek için bekleyişe girdi. MEB tarafından 1. sınıfların kayıtlarına yönelik tarih verildi. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başladı? 1. sınıf kayıtları nasıl sorgulanıyor? İşte merak edilenler... 

E-Okul kayıtları sorgulama 


Çocuklarını 1. sınıf kayıtlarını sorgulamak isteyen veliler, e-okul sistemine girerek çocukların kimlik bilgilerini doldurarak çocuklarının bu yıl anasınıfına mı ilkokula mı gideceğini öğrenebiliyor.

İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor?

İlkokul 1. sınıf için yaşını tamamlayan çocuklarını okula kayıt ettirmek isteyen pek çok veli, 1. sınıf kayıtlarının hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili MEB'in yapmış olduğu açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıfa gidecek öğrencilerin kayıtları 1 Temmuz 2021 tarihinde başladı.

İlkokul 1. sınıfa kaç yaşında başlanıyor? 

İlkokul 1. sınıfa başlamak için çocukların 69 ayını doldurması gerekiyor. Böylece 69 ayını dolduran çocuklar ilkokul 1. sınıfa kayıt yaptırabiliyorlar. Kayıtlar için verilen tarihte çocuğun Eylül ayına kadar olan zaman kadar 69 ayını doldurması gerekiyor. Diğer yandan 69-71 ay arasında bulunan çocuklar için de velilerin istekleriyle beraber 1. sınıf kayıtlarına erteleme yapılarak anasıfına kayıt işlemi yapılabiliyor. Aynı zamanda 66-68 aylık çocukların 1. sınıfa kayıt olmaları velilerin dilekçe vermesiyle mümkün.  72 aydan büyük olan çocukların da 1. sınıfa kayıt yapma zorunluğu bulunmaktadır. 72 aydan büyük olan çocukların kayıtları herhangi bir ğalık raporu yada dilekçe ile ertelenmesi mümkün değildir. 


Son Güncelleme: 03.07.2021 15:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mebİlkokul1. SınıfKayıtE-okul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz Yüze Eğitim öncesi 12-18 yaş arası gençler aşılanacak
Yüz Yüze Eğitim öncesi 12-18 yaş arası gençler aşılanacak
YKS oturumları temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı!
YKS oturumları temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı!
TYT ve AYT oturumları sınav soru ve cevapları açıklandı
TYT ve AYT oturumları sınav soru ve cevapları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS değerlendirmesi
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS değerlendirmesi
Mahkemeden EBA'da puanlamaya iptal kararı geldi
Mahkemeden EBA'da puanlamaya iptal kararı geldi
AYT sınavı başladı
AYT sınavı başladı

Popüler Haberler

Formula 1 Avusturya Grand Prix 2021 S Sport 2 kanalından yayınlanıyor!
Google yeni özelliğini resmen açıkladı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Vedat Muriqi için yeniden karşı karşıya
iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone modelleri belli oldu
2021 MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
YouTube tüm videolara reklam koyma kararı aldı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.