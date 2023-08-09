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İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! Hafta sonu tatiline o gün de ilave ediliyor!

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İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! Hafta sonu tatiline o gün de ilave ediliyor!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde milyonlarca öğretmen ve öğrencinin yanı sıra velileri de çok yakından ilgilendiren bir karar aldı. Alınan karar da, okulların dört gün ders ve üç gün tatil yapıp yapılması tartışılıyor.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan pandemi krizinin ardından 2023 ve 2024 eğitim-öğretim yıllarında ülkemizde de eğitimin online ve hibrit eğitime geçiş süreci ile birlikte yeni bir eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitim sistemlerinin yaygınlaşmasının ardından eğitim alanındaki son gelişmeler de hızla takip edilmektedir.

Edinilen bilgilere göre, öğrencilerin dört gün eğitim ve üç gün tatil hakkı önemli bir sorun değil. Hafta içi beş gün okulda bulunan öğrenciler, yeni karar alınması halinde dört gün boyunca eğitimlerine devam edecek.

İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat

Bu tür eğitim uygulamaları ortaya çıktıktan sonra Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak edenler olabilir. Ülkedeki okulların yarısından fazlası işten çıkarmaların gündemde olduğuna dikkati çeken dernek, yaptığı açıklamada, 630 okul görevlisiyle yaptığı ankette okulların yüzde 60'ının işten çıkarılacağını söylediğini tespit etti.

VELİLERDEN OLUMSUZ DÖNÜŞ

Dört günlük okul planının savunucuları, daha yüksek enerji fiyatlarının okullara yılda 500.000 dolara kadar mal olacağını söylediler ve dört günlük okul planının da enerji tasarrufu sağlayacağını savundu. Plana en sert eleştiri velilerden geliyor. Bu tür kararların çocukların öğrenmesi için olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.

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