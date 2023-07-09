İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! MEB'den flaş okul kararı: Tarih verildi

2023-2024 eğitim öğretim yılı iş takvimi merakla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapıldı. 16 Haziran tarihinde kapanan okulların açılış tarihi kesinleşti ve öğrencilere, velilere ve öğretmenlere müjde verildi.

11 EYLÜL 2023'TE YAZ TATİLİ SONA ERECEK





2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin takvime göre, okulların açılacağı tarih 11 Eylül 2023 Pazartesi olarak belirlendi.



Bu haber özellikle anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için önemli bir bilgi olarak paylaşıldı. Ancak henüz ara tatil ve yarıyıl tatili gibi diğer tatil tarihleri netleşmedi. Resmi açıklamanın gelmesiyle birlikte detaylar daha sonra paylaşılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran'da çalarken, öğrencilerin yaz tatiline başladığı belirtiliyor. Yaz tatili bu yıl toplamda 87 gün süreceğinden öğrencilere uzun bir tatil imkanı sunuyor. Ancak 11 Eylül'de okulların tekrar açılmasıyla yaz tatili sona erecek.

MEB tarafından yayınlanan takvime göre, 2023-2024 resmi tatil günleri de belli oldu. Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi özel günlerde okullar tatil olacak.

Öte yandan, lise adayları için tercih dönemi başladı ve özel okul kayıt süreci devam etmektedir. LGS puanıyla öğrenci kabul eden özel okullarda ön kayıt süreci tamamlanacak ve kesin kayıt süreci başlayacak. Özel okulların taban puanlarını belirlemesiyle birlikte öğrenciler kayıt için başvurularını yapabilecekler.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de deprem bölgesinde görev yapmak isteyen öğretmenlere destek olacaklarını belirtti. Ayrıca atama ve yer değişikliği takviminin yayınlandığını ve bölgedeki öğretmenlere öncelik verildiğini ifade etti. Bölgede hizmete devam etmek isteyen öğretmenlerin hizmet puanlarının artırılacağı da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı iş takvimiyle ilgili yapılan açıklamalar öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla bekleniyordu. Okulların açılacağı tarih netleşirken, diğer tatil tarihleri ve resmi tatiller de belirlenmiş durumda. Öğretmenlerin ve öğrencilerin gelecek yıl için hazırlıklarını yapmaları için önemli bir bilgi kaynağı oldu.