İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! MEB'den gece yarısı flaş okul kıyafeti kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak iş ve işlemlere ilişkin il Milli Eğitim Müdürlüklerine genelge gönderdi. Sonuç olarak; okul ortamını ve öğrenme sürecini iyileştirmek, öğrencilerin akademik ve aynı zamanda da mesleki ilgilerine uygun bir eğitim almalarını sağlamak, fiziksel olarak dengeli ve sağlıklı büyümelerini sağlamak yeni eğitim-öğretim yılının öncelikli hedefidir.

Öğretmenler mesleki faaliyetlerine 4 Eylül'de başlıyor. Ancak ilk randevusunda göreve başlayan öğretmenler 1 Eylül'de okula gelecek.

"Obezite ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele"

'Depremden etkilenen bölgelerdeki öğretmenler ve öğrenciler için okullara erişim'

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin eğitim üzerindeki etkisini en aza indirmek için önlemler alınıyor. Afet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere yönelik destekler ise mali yıl başına kadar tamamlanacak.

Malatya ve Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile birlikte Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta görev yapan ve bu bölgelere bağlı yerlerde çadır, konteyner kent, çok sayıda pansiyon ve misafirhanede ikamet eden yöneticiler, öğretmenler, memurlar ve diğer çalışanlar çalıştığı binalara halkın erişimi ulaşım yoluyla olacaktır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ikinci çeyreğinde afetten etkilenen illerdeki devlet ve özel okullarda kayıpların ortadan kaldırılmasına yönelik hazırlanan program, 11 Eylül-6 Ekim tarihleri ​​arasında uygulanacaktır. Bölge illerinde okuyan öğrencilerden eğitime erişimde zorluk yaşayan öğrenciler dahil edilecektir ve öğrenci taşıma uygulamasına geçilecektir. Deprem nedeniyle yerinden olan öğrenciler veya özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, maksimum sınıf mevcudundan bağımsız olarak eğitime erişebilecekler.

ÖDEV BİLDİRİMLERİ SIRASINA SOSYAL MEDYADAN KAÇINILACAK

Bilgi teknolojisini eğitim programlarına etkili bir şekilde uygulamak için eğitim bilgi ağlarının aktif kullanımını sağlayın. Öğrencilerin okulda ve sınıfta cep telefonunu dersi aksatacak şekilde kullanmasını önleyici tedbirlerin yanı sıra öğrencilerin bu tür cihazlarla derse girmelerini engelleyici tedbirler alınacaktır. Ödev veya benzeri bilgilendirmeler için sosyal medya uygulamaları kullanımından kaçınılmalıdır. Okullarda

Okul Aile Birliği'nin takdirine bağlı olarak önceden belirlenmiş kıyafetler öncelikli olacak ve velilere maddi yük oluşturmayacak şekilde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.