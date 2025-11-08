İpekyolu’da 'Sanat Yolunda' Projesiyle Minik Yürekler Sanatla Buluştu

İpekyolu'da yürütülen "Sanat Yolunda" projesiyle kırsal mahalle okullarında tiyatro, müzik ve ebru etkinlikleri düzenlendi; Şehit Veysel Polater İlkokulu'nda coşkulu bir buluşma yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:02
Karagündüz Mahallesi'ndeki Şehit Veysel Polater İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tiyatro, müzik ve ebru ile tanıştı

Van’da yürütülen "Sanat Yolunda" projesi kapsamında, kırsal mahallelerdeki okullarda düzenlenen etkinliklerle öğrenciler tiyatro, müzik ve ebru sanatıyla buluşuyor. Proje, sanatla erken tanışmanın sağladığı kazanımları kırsal alanlara taşıyarak çocukların yaratıcılığını desteklemeyi hedefliyor.

Bu hafta gerçekleştirilen etkinlik Karagündüz Mahallesindeki Şehit Veysel Polater İlkokulunda yapıldı. Öğrenciler, sahne ve atölye çalışmalarıyla tiyatro, müzik ve ebru uygulamalarını deneyimleyerek büyük bir coşku gösterdi.

Programa; İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, İpekyolu Emniyet Müdürü Fatih Karakuş, Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Titiz, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdem Çurku, Van Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile İpekyolu Hatuniye Kültür Sanat Merkezi öğretmenleri katıldı.

İpekyolu Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen "Sanat Yolunda" projesinin, ilçe genelindeki tüm kırsal mahalle okullarında öğrencilerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

