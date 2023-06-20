İstanbul'da Madde Bağımlılığı ve Kadına Yönelik Şiddet Yarışmalarında Öğrenciler Ödüllendirildi

İlçe Müdürlükleri Tarafından Düzenlenen Yarışmaların Kazananları Belli Oldu

İstanbul ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen Madde Bağımlılığı ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi yarışmalarının kazananları belli oldu. Her ilçe kendi içinde kurduğu komisyonlarla birinci seçilmiş olan eseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı şubeler resim öğretmenleri ile kurduğu komisyonlar ile ilçelerden gelmiş olan eserleri değerlendirerek birinci, ikinci ve üçüncü olan eserleri belirledi. İlk üç yarışmacı arasında yer alan öğrencilere ödülleri Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Gülşen Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesinden Hüsna Aşut ve Doğuş Üniversitesi Tanıtım Koordinatörü Ergin Sarar tarafından verildi.

Madde Bağımlılığı Yarışması Kazananları

Duru Eroğlu - Validebağ Fen Lisesi - Üsküdar

Elif Üner - Boğaziçi AİHL - Beykoz

İnci Saracık - Bahçelievler İTO BİLSEM - Bahçelievler

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yarışması Kazananları