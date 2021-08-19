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Kabineden karar çıktı! Okullar 6 Eylül'de açılıyor.. Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası eğitim ile ilgili alınan kararlar da açıklandı. Okulların 6 Eylül tarihinde açılacağını duyuran Erdoğan'ın ardında bir basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin nasıl yapılacağına dair merak edilen yanıtları verdi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 22:19
Kabineden karar çıktı! Okullar 6 Eylül'de açılıyor.. Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması sonrasında yüz yüze eğitimde nasıl bir uygulamaya gidileceğini açıkladı. Öğretmen ve öğrencilerin yanı sora tüm personellerin de okula maske ile geleceğini söyleyen Bakan Özer, ihtiyaç dahilinde okullarda maske dağıtılacağını belirtti. Kurum personelleri ve öğrenciler haricindeki diğer kişilerin okula giriş ve çıkışlarının okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacağını bildiren Bakan Özer, gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sonra 6 Eylül 2021 tarihinde tüm kademelerle birlikte haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlayacaklarını söyledi.

Mazeret bildirerek yüz yüze eğitime katılamayacak olan öğrencilerin TRT EBA ve EBA platformunda yayınlanan programlarla eğitimlerine devam edebileceklerini ifade eden Bakan Mahmut Özer, okullarda verilecek olan eğitimlerinde ders saatlerinde bir azalış gerçekleştirmeden mevcutta yer alan öğretim programlarının tamamının dikkate alınarak devam ettirileceğini kaydetti. 

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde yüz yüze eğitimin nasıl olacağına ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Mahmut Özer, şunları söyledi:


* Destekleme ve Yetiştirme Kursları yalnızca 8 ve 12'inci sınıflarda verilecek,

* Okullar açıldıktan sonra kantin, yemekhane ve pansiyonlar da açılmış olacak, 

* 1 Eylül ile 3 Eylül tarihleri arasında okul öncesine gidecek ve 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilere uyum eğitimleri yapılacak,

* Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görevli tüm eğitim çalışanlarına karşı bir aşı zorunluluğu bulunmuyor. Bu durumda aşı olmayan personeller için alınması gerekli önlemler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek,

* Okullarda müdür yardımcıları ve nöbetçi öğretmenlerin haricinde 35 bin 936 psikolojik danışmanla rehber öğretmenlerinin sağlık alanındaki tedbirlerin uygulanmasına destek sağlayacak.


Son Güncelleme: 19.08.2021 22:19
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