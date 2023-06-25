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Kara Havacılık Okulu'nda Pilot Adaylarına Eğitim Veriliyor

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Kara Havacılık Okulu'nda Pilot Adaylarına Eğitim Veriliyor
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Kara Havacılık Okulu'nda pilot adaylarına verilen eğitimle ilgili video paylaşıldı. Eğitim kapsamında, temel, taktik ve gece görüşün de aralarında bulunduğu safhaları geçen pilot adayları, toplam 140 saatten oluşan temel uçuş eğitiminin ardından göreve başlıyor.

Kara Havacılık Okulu'nda Pilot Adaylarına Eğitim Veriliyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Kara Havacılık Okulu'nda pilot adaylarına verilen eğitimle ilgili video paylaşıldı. Eğitime ait görüntülerin olduğu paylaşımda, kara havacı teğmenlerin aldığı döner kanat pilotaj eğitimiyle ilgili bilgilere de yer verildi. Eğitim kapsamında, temel, taktik ve gece görüşün de aralarında bulunduğu safhaları geçen pilot adayları, toplam 140 saatten oluşan temel uçuş eğitiminin ardından göreve başlıyor.

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Eğitim
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