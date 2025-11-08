Karabağlar'da 'Ailemle Oyun Oynuyorum' Zekâ Oyunlarına Yoğun İlgi

İzmir Karabağlar'da 'Ailemle Oyun Oynuyorum' etkinliğine 430 öğrenci başvurdu; haftalık oturumlarda yaklaşık 150 veli ve öğrenci zekâ oyunlarıyla buluşuyor.

İzmir'de aileler Mangala, Pentago, Reversi ve Dokuz Taş'ta buluştu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yürütülen 'Ailemle Oyun Oynuyorum' etkinliği, aileleri ve çocukları zekâ oyunları etrafında bir araya getiriyor. Proje, aile içi iletişimi güçlendirirken çocukların stratejik düşünme ve dikkat becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında, etkinlikler İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda İKAZOP (İzmir Karabağlar Zekâ Oyunları Projesi) ile hayata geçirildi. Ekim ayında başlayan çalışma sonucunda 430 öğrenci etkinliklere başvurdu.

Karabağlar’da belirlenen 7 merkez okulda gerçekleştirilen buluşmalarda aileler, çocuklarıyla birlikte Mangala, Pentago, Reversi ve Dokuz Taş gibi geleneksel ve modern zekâ oyunlarında hem yarışıyor hem de birlikte düşünmenin keyfini yaşıyor.

Her hafta düzenlenen oturumlarda yaklaşık 150 veli ve öğrenci, gönüllü eğitmenler eşliğinde strateji, dikkat ve sabır gerektiren oyunlarla hem öğreniyor hem eğleniyor. Etkinliğin 20 Kasımda tamamlanacağı, 27 Kasımda ise büyük bir şenlikle final yapılacağı bildirildi.

Karabağlar İlçe Millî Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, projenin önemine dikkat çekti: "Ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynaması sadece eğlence değil, öğrenmenin en etkili yoludur. Oyun; çocukların düşünme biçimini geliştirir, aile içi iletişimi güçlendirir ve teknolojik bağımlılığın önüne geçer."

İKAZOP ve 'Ailemle Oyun Oynuyorum' etkinlikleri, hem aile bağlarını kuvvetlendirmeyi hem de çocukların bilişsel becerilerini desteklemeyi amaçlayan somut bir örnek olarak öne çıkıyor.

