Karacabey Belediyesi 'Cumhuriyet’in Yıldızları' Gazetesinin İlk Abonesi Oldu

3. ve 4. sınıf öğrencilerinin dergi ve okul gazetesi tanıtıldı

Karacabey Ticaret Borsası Cumhuriyet İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları dergi ve "Cumhuriyet’in Yıldızları" isimli okul gazetesini Karacabey Belediyesi yetkililerine tanıttı. Ziyarette belediye temsilcileri, öğrencilerin çalışmasını övgüyle karşıladı.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları İlyas Aksoy ve Bora Akın öğrencilerin özverili çalışmalarını takdir ederek, projenin gençlerin araştırma ve yazma becerilerine önemli katkı sağladığını vurguladı. Belediye, eğitimdeki desteğini somutlaştırarak okul gazetesinin ilk abonesi oldu.

Öğrenciler, Kasım ayında 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırladıkları dergiyi ve Aralık ayında yayımlanan okul gazetesini tanıttı. "Cumhuriyet’in Yıldızları" okul gazetesi, okul içi eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra Karacabey genelinde düzenlenen etkinliklere de yer veriyor.

Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından yapılan açıklamada gazetenin her ay düzenli olarak yayımlanacağı bildirildi. Ayrıca öğrencilerin farklı kurumlara yönelik ziyaretlerinin önümüzdeki dönemde devam edeceği belirtildi.

Ziyarette Okul Müdürü İbrahim Yılmaz, 3/A Sınıfı Öğretmeni Fahri Öz ve 4/C Sınıfı Öğretmeni Seniye Doğan de yer aldı. Başkan Yardımcıları İlyas Aksoy ve Bora Akın, öğrencilere tek tek tebriklerini iletti ve emeği geçen öğretmenlerle okul yönetimine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, Belediye Başkanı Fatih Karabatı öncülüğünde eğitime; çocukların fikri, kültürel ve sosyal gelişimini destekleyen çalışmalara katkı vermeye devam edeceklerini belirtti ve öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti.

