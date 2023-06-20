Karnesini alan öğrencilere büyük hediye! Anne babalar başvurun: 600 TL hediye verilecek

Karnelerini alan öğrencilere, beklenmedik bir sürpriz olan ödül fırsatı sunulacak. Öğrenciler, karnelerini alıp gittikleri takdirde 600 TL'lik bir hediye kazanacaklar. Bu müjdeli haberi duyan veli ve öğrenciler, sevinçlerinden adeta uçarcasına sevinçle dolup taştılar. Şimdi ise, herkesin merak ettiği detaylar, bu özel hediyenin nasıl kazanılacağı ve hangi şartların geçerli olduğu konusunda odaklanmış durumda.

600 TL'LİK HEDİYE İÇİN ŞARTLAR NELER?





Öğrenci ve velilerin mest eden bu haberi duymasıyla birlikte, heyecanla kampanyaya katılım şartlarını öğrenmek istiyorlar. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi veya Tamamlayıcı Sağlık Sigortası gibi şartlar arasından birinin sağlanması gerektiği belirtiliyor. Öğrenci velilerinin bu sigorta veya sözleşmeyi başlatmaları durumunda, CarrefourSA'dan 600 TL indirim çeki kazanma fırsatına sahip olacaklar.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin 1-30 Haziran tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular, Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir. Eğitim başarılarının bir ödülü olarak sunulan bu kampanya, öğrencileri ve velileri oldukça tatmin edecek nitelikte. Herkes, heyecanla bu fırsatı değerlendirmek için başvurularını yapmaya çalışıyor.