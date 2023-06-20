  1. Anasayfa

  2. Eğitim

  3. Karnesini alan öğrencilere büyük hediye! Anne babalar başvurun: 600 TL hediye verilecek

Karnesini alan öğrencilere büyük hediye! Anne babalar başvurun: 600 TL hediye verilecek

Yayınlanma:
Karnesini alan öğrencilere büyük hediye! Anne babalar başvurun: 600 TL hediye verilecek
Karnelerini alan öğrencilere, sevinç dolu bir sürpriz niteliğinde ödül fırsatı sunulacak. Öğrencilerin heyecanla beklediği habere göre, karnelerini alıp gelen öğrencilere 600 TL'lik bir hediye verileceği duyuruldu. Bu haber öğrenci ve veliler arasında büyük bir sevinç yaratırken, hediyenin detayları da merakla bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, bu müjdeli haberi duyduklarında adeta havalara uçtu. Öğrencilerin başarıları böylece ödüllendirilirken, veliler de bu jest karşısında memnuniyetlerini ifade ettiler.

Karnelerini alan öğrencilere, beklenmedik bir sürpriz olan ödül fırsatı sunulacak. Öğrenciler, karnelerini alıp gittikleri takdirde 600 TL'lik bir hediye kazanacaklar. Bu müjdeli haberi duyan veli ve öğrenciler, sevinçlerinden adeta uçarcasına sevinçle dolup taştılar. Şimdi ise, herkesin merak ettiği detaylar, bu özel hediyenin nasıl kazanılacağı ve hangi şartların geçerli olduğu konusunda odaklanmış durumda. 

600 TL'LİK HEDİYE İÇİN ŞARTLAR NELER?

karne

Öğrenci ve velilerin mest eden bu haberi duymasıyla birlikte, heyecanla kampanyaya katılım şartlarını öğrenmek istiyorlar. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi veya Tamamlayıcı Sağlık Sigortası gibi şartlar arasından birinin sağlanması gerektiği belirtiliyor. Öğrenci velilerinin bu sigorta veya sözleşmeyi başlatmaları durumunda, CarrefourSA'dan 600 TL indirim çeki kazanma fırsatına sahip olacaklar.

 Kampanyaya katılmak isteyenlerin 1-30 Haziran tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular, Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir. Eğitim başarılarının bir ödülü olarak sunulan bu kampanya, öğrencileri ve velileri oldukça tatmin edecek nitelikte. Herkes, heyecanla bu fırsatı değerlendirmek için başvurularını yapmaya çalışıyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Eğitim
45 gündür dış dünya ile bağlantıları yok! YKS personeli görevliler ailelerine kavuştu
45 gündür dış dünya ile bağlantıları yok! YKS personeli görevliler ailelerine kavuştu
Devamsızlık 10 gün olunca kalınıyor mu, sınıfta kalınır mı? 2023 Ortaokul, lise devamsızlık sınırı
Devamsızlık 10 gün olunca kalınıyor mu, sınıfta kalınır mı? 2023 Ortaokul, lise devamsızlık sınırı
LGS öğretmen görevli ücretleri ne zaman yatırılacak? 2023 LGS görevli ücretleri
LGS öğretmen görevli ücretleri ne zaman yatırılacak? 2023 LGS görevli ücretleri
Okuldan takdir teşekkür alan öğrenciler hemen koşsun! Velilere ödeme yapılacak
Okuldan takdir teşekkür alan öğrenciler hemen koşsun! Velilere ödeme yapılacak
Yeni bakandan flaş karar! Yusuf Tekin açıkladı: 3 ay öne çekildi! Tüm öğrencileri kapsıyor
Yeni bakandan flaş karar! Yusuf Tekin açıkladı: 3 ay öne çekildi! Tüm öğrencileri kapsıyor
2023 Karne görüşü örnekleri! Başarılı, başarısız öğrenciye yeni, farklı, değişik, öğretmen karne görüşü sözleri 2023
2023 Karne görüşü örnekleri! Başarılı, başarısız öğrenciye yeni, farklı, değişik, öğretmen karne görüşü sözleri 2023