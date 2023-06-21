Karnesini getiren öğrencilere devletten 6.800 bin TL hediye! Başvuranlara hemen ödenecek

Başkan erdoğan tarafından açıklanan Başarı Teşvik Programı, başarılı öğrencilere sosyal yardımın yanı sıra devlet tarafından karne hediyesi ödemesini içermektedir. Program, Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanacaktır. Başarılı öğrenciler, ilkokuldan üniversiteye kadar farklı destek ödemelerinden yararlanabilecektir.



Programın detayları şu şekildedir:

Sınıflarında ilk 3'e giren öğrencilere ve okullarında ilk 5'e giren öğrencilere, net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar karne hediyesi ödemesi yapılacaktır.

Yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar dönem arasında başarı desteği verilecektir.





Dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan öğrencilere ise aylık 100 TL destek ödemesi yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 500 binde yer alan öğrencilere tek seferlik olarak başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 3 katına kadar başarı desteği verilecektir.

İhtiyaç sahibi lisans öğrencilerine her yıl eğitim süresinde aylık 300 TL destek sağlanacaktır.

Üniversitede not ortalaması 85 ve üzerinde olan öğrencilere net asgari ücret kadar destek verilecektir.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin ilk 500'de yer alan üniversitelere yerleşmeleri durumunda, yol, barınma ve burs gibi desteklerden yararlanabileceklerdir.