DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,59 0,01%
ALTIN
5.752,81 -0,23%
BITCOIN
3.854.134,89 0,22%

KBÜ'de "Bilişimde Grafik ve Animasyon Teknikleri" eğitimi

KBÜ TOBB MYO'da düzenlenen eğitimde Kurgu Yönetmeni Vahit Topçu, güncel yazılımlar, grafik tasarım prensipleri ve animasyon tekniklerini öğrencilerle paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:37
KBÜ'de "Bilişimde Grafik ve Animasyon Teknikleri" eğitimi

KBÜ'de "Bilişimde Grafik ve Animasyon Teknikleri" eğitimi gerçekleştirildi

Eğitim ve katılım

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TOBB MYO) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü tarafından düzenlenen "Bilişimde Grafik ve Animasyon Teknikleri" eğitimi, TOBB TB MYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi; katılımcılar, sektöre dair güncel uygulamalar ve araçlar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

İçerik ve sunum

Eğitimde Kurgu Yönetmeni Vahit Topçu, dijital içerik üretiminde kullanılan güncel yazılımlar, grafik tasarımın temel prensipleri ve animasyon teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Topçu, animasyon teknolojilerinin gelişimi ve grafik ile animasyon üretim süreçlerine ilişkin uygulamalı bilgiler paylaşarak katılımcılara pratik bakış açıları sundu.

Sonuç

Eğitimin, öğrencilerin mesleki farkındalığını artırdığı ve dijital üretim süreçlerine yönelik bakış açısı kazandırdığı belirtildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (TOBB MYO) BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN "BİLİŞİMDE GRAFİK VE ANİMASYON TEKNİKLERİ" EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TOBB TB MYO KONFERANS SALONU’NDA DÜZENLENEN EĞİTİME ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ. EĞİTİMDE KURGU...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
30. Türkiye Felsefe Olimpiyatı Denizli’de çevrimiçi gerçekleştirildi
2
Sinop'ta Üniversiteli Gençler Kültürel Değerleri Yerinde Keşfetti
3
Düzce Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzaladı
4
KBÜ Öğrencileri 2025 ISK-SODEX Fuarı'nda İklimlendirme ve Soğutmayı İnceledi
5
Düzce Üniversitesi'nde Abdullah Öztürk: ERP Sabit Değil, Sürekli Geliştirilmeli
6
KBÜ'de "Bilişimde Grafik ve Animasyon Teknikleri" eğitimi
7
Hisarcık AİHL'de 'Kendin Al, Kendin Öde' Dürüstlük Marketi Açıldı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi