KBÜ'de "Bilişimde Grafik ve Animasyon Teknikleri" eğitimi gerçekleştirildi

Eğitim ve katılım

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TOBB MYO) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü tarafından düzenlenen "Bilişimde Grafik ve Animasyon Teknikleri" eğitimi, TOBB TB MYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi; katılımcılar, sektöre dair güncel uygulamalar ve araçlar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

İçerik ve sunum

Eğitimde Kurgu Yönetmeni Vahit Topçu, dijital içerik üretiminde kullanılan güncel yazılımlar, grafik tasarımın temel prensipleri ve animasyon teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Topçu, animasyon teknolojilerinin gelişimi ve grafik ile animasyon üretim süreçlerine ilişkin uygulamalı bilgiler paylaşarak katılımcılara pratik bakış açıları sundu.

Sonuç

Eğitimin, öğrencilerin mesleki farkındalığını artırdığı ve dijital üretim süreçlerine yönelik bakış açısı kazandırdığı belirtildi.

