KBÜ Öğrencileri 2025 ISK-SODEX Fuarı'nda İklimlendirme ve Soğutmayı İnceledi

Karabük Üniversitesi öğrencileri 2025 ISK-SODEX Fuarı'nda iklimlendirme ve soğutma sektörünü yerinde inceledi, firmalardan üretim ve projelendirme bilgisi aldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:37
KBÜ Öğrencileri 2025 ISK-SODEX Fuarı'nda İklimlendirme ve Soğutmayı Yerinde İnceledi

Teknik Geziyle Sektörün Nabzı Tutuldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen teknik gezi kapsamında öğrenciler, 2025 ISK-SODEX Fuarını ziyaret ederek iklimlendirme ve soğutma sektöründeki son gelişmeleri yerinde görme imkânı buldu.

Geziye, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri, Elektrik ve Otomotiv Teknolojisi programlarından öğrenciler katıldı. Fuar alanında sergilenen yenilikçi ürünler ve modern teknolojiler, katılımcılar tarafından yakından incelendi.

Öğrenciler, fuarda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek güncel uygulamalar, projelendirme süreçleri ve üretim teknolojileri hakkında detaylı bilgi aldı. Firma yetkilileri ürünlerin tasarım aşamasından seri üretime kadar birçok konuda kapsamlı açıklamalar yaptı.

Teknik gezi, öğrencilere teorik bilgilerini saha deneyimiyle pekiştirme ve sektörel uygulamaları yerinde gözlemleme fırsatı sundu. Etkinliğin, katılımcıların mesleki farkındalığını artırdığı ve uygulamaya dönük bakış açılarını geliştirdiği kaydedildi.

