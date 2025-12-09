KBÜ Öğrencileri 2025 ISK-SODEX Fuarı'nda İklimlendirme ve Soğutmayı İnceledi

KBÜ Öğrencileri 2025 ISK-SODEX Fuarı'nda İklimlendirme ve Soğutmayı Yerinde İnceledi

Teknik Geziyle Sektörün Nabzı Tutuldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen teknik gezi kapsamında öğrenciler, 2025 ISK-SODEX Fuarını ziyaret ederek iklimlendirme ve soğutma sektöründeki son gelişmeleri yerinde görme imkânı buldu.

Geziye, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri, Elektrik ve Otomotiv Teknolojisi programlarından öğrenciler katıldı. Fuar alanında sergilenen yenilikçi ürünler ve modern teknolojiler, katılımcılar tarafından yakından incelendi.

Öğrenciler, fuarda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek güncel uygulamalar, projelendirme süreçleri ve üretim teknolojileri hakkında detaylı bilgi aldı. Firma yetkilileri ürünlerin tasarım aşamasından seri üretime kadar birçok konuda kapsamlı açıklamalar yaptı.

Teknik gezi, öğrencilere teorik bilgilerini saha deneyimiyle pekiştirme ve sektörel uygulamaları yerinde gözlemleme fırsatı sundu. Etkinliğin, katılımcıların mesleki farkındalığını artırdığı ve uygulamaya dönük bakış açılarını geliştirdiği kaydedildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) TOBB TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, ÖĞRENCİLERİNE İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA SEKTÖRÜNÜ YAKINDAN TANITMAK AMACIYLA 2025 ISK-SODEX FUARI’NA TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİ.