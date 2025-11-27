Kibar Topluluğu K-STAR RISE ile 1071 Tedarikçiye ESG Odaklı Dijital Eğitim Başlatıyor

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:28
Kibar Topluluğu, K-STAR RISE ile tedarikçi sürdürülebilirliğinde dijital dönemi açtı

Kibar Topluluğu, 2023'te başlattığı K-STAR (Kibar Sustainable Tomorrow for Accelerated Results) Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı'nı geliştirerek yeni bir aşamaya taşıyor. K-STAR RISE adıyla hayata geçirilen dijital eğitim platformu, tedarikçilerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarındaki bilgi ve uyum düzeylerini artırmayı hedefliyor.

Programın amacı ve mottosu

Program, topluluğun "Sürdürülebilir gelecek için bilgi, dönüşüm için birlik" mottosuyla şekillendi. K-STAR RISE, tedarikçilerin yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacak kapsamlı içerikler sunarak sürdürülebilirlik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yetkili açıklaması

Gonca Yılmaz Batur, Kibar Holding Satınalma Başkan Yardımcısı, programla ilgili şunları söyledi: "K-STAR RISE, 2023’te başlattığımız K-STAR Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı’nın doğal bir devamı niteliğinde. K-STAR RISE ile tedarikçi ağımızda sürdürülebilirlik kültürünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, iş ortaklarımızın yeşil dönüşüm süreçlerinde yanlarında olmak, onlarla birlikte, bilgiyle güçlenen bir dayanışma modeli oluşturmak. Çünkü biz Kibar Topluluğu’nda, dönüşümün bilgiyle ve birlikte mümkün olduğuna inanıyoruz"

Platform detayları ve eğitim içeriği

Resmi duyuruya göre platform 24 Kasım 2025 tarihinde kullanıma açıldı. Eğitimler dört ESG modülünde, 16 ana başlık ve 83 alt başlık altında kısa, etkili ve erişilebilir formatta sunuluyor. Katılımcılar, profesyonel seslendirme ve animasyonlarla desteklenen videoları tamamladıktan sonra dijital sertifika almaya hak kazanacak.

Modüller ve kapsama alanı

Programın dört ESG modülü şunlardan oluşuyor: Yeşil Gelecek: Sürdürülebilirliğe Giriş, Doğanın Gücü: Çevresel Sürdürülebilirlik, İnsana Değer: Sosyal Sürdürülebilirlik ve Etik Liderlik: Sürdürülebilir Yönetişim Yolculuğu. Ayrıca Yetkinlik Gücü modülü, tedarikçilerin kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Hedeflenen etki

Kibar Topluluğu, platform aracılığıyla yalnızca kendi operasyonlarında değil, tüm tedarikçi ekosisteminde sürdürülebilirliği kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Açıklamada, ilk etapta 1071 tedarikçinin programa aktif katılım sağlamasının amaçlandığı belirtildi. Program; regülasyon uyumunu güçlendirmeyi, uzun vadeli iş birliklerinde dayanıklılık ve bilinç oluşturmayı hedefliyor.

K-STAR RISE, sürdürülebilirlikten müzakere becerilerine, bütünsel bakıştan etik yönetişime kadar geniş bir yelpazede bilgi temelli dönüşüm sunarak tedarikçi ağında kalıcı bir kültür değişikliği oluşturmayı amaçlıyor.

