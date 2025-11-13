Kilis'te Hafriyat Araçlarına Eğitim: Trafik ve Çevre Bilinci Güçlendirildi

Kilis Belediyesi ev sahipliğinde hafriyat şirketleri ile kamyon ve traktör şoförlerine trafik ve çevre konularında eğitim verildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:21
Kilis'te Hafriyat Araçlarına Eğitim: Trafik ve Çevre Bilinci Güçlendirildi

Kilis'te Hafriyat Taşıyan Araçlara Yönelik Eğitim Düzenlendi

Şoförlere ve şirket yetkililerine trafik ile çevre kuralları anlatıldı

Kilis Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitim, hafriyat işiyle uğraşan şirket yetkilileri ile kamyon ve traktör şoförlerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Eğitimi Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Kilis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Çevre Timi ortaklaşa verdi.

Eğitimde mevzuat, çevre bilinci, doğru taşıma yöntemleri, tonaj kuralları, güvenlik önlemleri, aşırı yükleme yapılmaması ve karayoluna ile çevreye atık dökülmemesi konularında katılımcılar detaylı şekilde bilgilendirildi.

Programın amacı, hafriyat taşımacılığında uygulamaların standartlaştırılması; trafik güvenliği ve çevre duyarlılığının artırılması olarak açıklandı. Eğitim, şoförlerin ve hafriyat şirketleri yetkililerinin bilinçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

KİLİS’TE HAFRİYAT TAŞIYAN ARAÇLARA YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ

KİLİS’TE HAFRİYAT TAŞIYAN ARAÇLARA YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ

KİLİS’TE HAFRİYAT TAŞIYAN ARAÇLARA YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ

İLGİLİ HABERLER

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NÖHÜ'de Yeni Medya ve İletişim Çalışmaları Merkezi Kuruldu
2
Antalya’da 60 Yaş Üstüne Akıllı Telefon Eğitimi
3
GençBizzTech 2026 Başlıyor: Fen Liselerinde Bilim, Teknoloji ve Yapay Zekâyla Girişimcilik
4
Kilis'te Hafriyat Araçlarına Eğitim: Trafik ve Çevre Bilinci Güçlendirildi
5
Kütahya'da TİF-Diyanet İzcilik Kampı Çamlıca Mesire Alanı'nda Sürüyor
6
Kalaycı Mustafa Özkaymaz Konağı Ebu Sehl Numan Efendi Merkezi'ne 10 Yıl Tahsis Edildi
7
Edirne'de Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nun Tehlike Oluşturan İstinat Duvarı Yenileniyor

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de