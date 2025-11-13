Kilis'te Hafriyat Araçlarına Eğitim: Trafik ve Çevre Bilinci Güçlendirildi

Kilis'te Hafriyat Taşıyan Araçlara Yönelik Eğitim Düzenlendi

Şoförlere ve şirket yetkililerine trafik ile çevre kuralları anlatıldı

Kilis Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitim, hafriyat işiyle uğraşan şirket yetkilileri ile kamyon ve traktör şoförlerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Eğitimi Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Kilis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Çevre Timi ortaklaşa verdi.

Eğitimde mevzuat, çevre bilinci, doğru taşıma yöntemleri, tonaj kuralları, güvenlik önlemleri, aşırı yükleme yapılmaması ve karayoluna ile çevreye atık dökülmemesi konularında katılımcılar detaylı şekilde bilgilendirildi.

Programın amacı, hafriyat taşımacılığında uygulamaların standartlaştırılması; trafik güvenliği ve çevre duyarlılığının artırılması olarak açıklandı. Eğitim, şoförlerin ve hafriyat şirketleri yetkililerinin bilinçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

KİLİS’TE HAFRİYAT TAŞIYAN ARAÇLARA YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ