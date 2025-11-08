Kuşadası'nda Miniklere Kızılay Eğitimi

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi’nde Kızılay Haftası Etkinliği

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi’nde, Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte minik öğrencilere Kızılay’ın amacı, nasıl kurulduğu ve kan bağışının önemi anlatıldı.

Etkinlik programı

Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen etkinlik, Aycan ve Aykız’ın maceraları isimli çizgi film gösterimiyle başladı. Çocuk Gelişim Merkezi’ndeki minik öğrenciler, Kızılay’ın tanıtımını ve temel ilkelerini eğlenceli bir dille anlatan çizgi filmi ilgiyle izledi.

Eğitim ve bilinçlendirme

Çizgi film gösteriminin ardından Genç Kızılay Kuşadası Başkanı Edanur Özkan minik öğrencilere Kızılay’ın kuruluş amacı, Kızılay bilinci, Kızılay’ın tarafsızlık ilkesi, yardımlaşma ve kan bağışının önemi gibi konularda bilgi verdi. Ebeveynlerin de katıldığı etkinlikte çocuklar, Kızılay hakkında erken yaşta bilinç kazandı.

Genç Kızılay Kuşadası Başkanı Edanur Özkan Kuşadası Belediyesi’ne etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, "Günümüzde düzenli olarak yapılan kan bağışı insanların hayatını kurtarmak açısından önem taşıyor. Kızılay ve kan bağışı ile ilgili çocuklarımızın erken yaşta bilinçlenmesi bizler için çok değerli. Bu da en başta aileler olmak üzere eğitim kurumlarında başlıyor" diye konuştu.

