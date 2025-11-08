Kuşadası'nda Miniklere Kızılay Eğitimi

Kuşadası Çocuk Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte miniklere Kızılay'ın kuruluşu, ilkeleri ve kan bağışının önemi anlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:56
Kuşadası'nda Miniklere Kızılay Eğitimi

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi’nde Kızılay Haftası Etkinliği

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi’nde, Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte minik öğrencilere Kızılay’ın amacı, nasıl kurulduğu ve kan bağışının önemi anlatıldı.

Etkinlik programı

Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen etkinlik, Aycan ve Aykız’ın maceraları isimli çizgi film gösterimiyle başladı. Çocuk Gelişim Merkezi’ndeki minik öğrenciler, Kızılay’ın tanıtımını ve temel ilkelerini eğlenceli bir dille anlatan çizgi filmi ilgiyle izledi.

Eğitim ve bilinçlendirme

Çizgi film gösteriminin ardından Genç Kızılay Kuşadası Başkanı Edanur Özkan minik öğrencilere Kızılay’ın kuruluş amacı, Kızılay bilinci, Kızılay’ın tarafsızlık ilkesi, yardımlaşma ve kan bağışının önemi gibi konularda bilgi verdi. Ebeveynlerin de katıldığı etkinlikte çocuklar, Kızılay hakkında erken yaşta bilinç kazandı.

Genç Kızılay Kuşadası Başkanı Edanur Özkan Kuşadası Belediyesi’ne etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, "Günümüzde düzenli olarak yapılan kan bağışı insanların hayatını kurtarmak açısından önem taşıyor. Kızılay ve kan bağışı ile ilgili çocuklarımızın erken yaşta bilinçlenmesi bizler için çok değerli. Bu da en başta aileler olmak üzere eğitim kurumlarında başlıyor" diye konuştu.

KUŞADASI BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ'NDE MİNİKLERE KIZILAY ANLATILDI

KUŞADASI BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ'NDE MİNİKLERE KIZILAY ANLATILDI

KUŞADASI BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ'NDE MİNİKLERE KIZILAY ANLATILDI

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Miniklere Kızılay Eğitimi
2
SUBÜ Spor Bilimleri Programları SPORAK'tan Yeniden Akreditasyon Aldı
3
Aydın'da Otizmli Çocuklara Ücretsiz Eğitim
4
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Aile, Modern Dünyanın Son Sığınağı — SAÜ Konferansı
5
SUBÜ Konuşmaları: Türkiye'nin Küresel Siyasette Yükselen Rolü
6
Düzce Üniversitesi'ni 47 Liseli Gezdi: Sağlık ve Eğitim Bölümleri Tanıtıldı
7
Muğla Menteşe'de 10 Kasım: Atatürk Sevgisi Şiirle Taçlandı

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik