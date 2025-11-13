Kütahya'da Miniklere Trafik Eğitimi

Aslanapa, Altıntaş ve il merkezinde uygulamalı dersler

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında il merkezi ile Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Geleceğin sürücü adayları olan minik öğrenciler için oluşturulan Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, genel trafik kurallarıyla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Etkinlik kapsamında çocuklara trafikte güvenli yürüme, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve işaret levhalarının anlamı gibi konularda bilgi aktarıldı. Uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin trafikte doğru davranış alışkanlıkları kazanmaları hedeflendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekerek benzer eğitim faaliyetlerinin il genelinde sürdürüleceğini bildirdi.

MİNİK ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ