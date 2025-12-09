DOLAR
Kütahya Emniyeti'nden Öğrencilere Siber Farkındalık Semineri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekibi, meslek yüksekokulu ve liselerde öğrenci ile öğretmenlere siber güvenlik, phishing ve güvenli internet kullanımı eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:14
Kütahya Emniyeti'nden Öğrencilere Siber Farkındalık Semineri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü gençleri siber tehditlere karşı eğitiyor

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin siber tehditlere karşı bilinçlenmesi ve güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

SİBERAY ekipleri okullarda bilgilendirdi

Bu kapsamda SİBERAY ekibi, Domaniç Meslek Yüksekokulu, Kırklar Kız Anadolu Lisesi ve Kırdar Kolejinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenledi.

Seminerlerde ele alınan başlıklar

Gerçekleştirilen sunumlarda sosyal medyanın günlük hayata etkileri, siber zorbalık, siber güvenlik, yasadışı bahis, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile oltalama (phishing) konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcıların soruları yanıtlanarak, günlük hayatta karşılaşılabilecek dijital risklere karşı alınması gereken önlemler aktarıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin bilinçlendirilmesinin geleceğin daha güvenli bir dijital dünyaya kavuşması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı ve seminerlerin il genelinde devam edeceğini bildirdi.

