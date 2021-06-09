KYK borçları silinecek mi? KYK borç yapılandırma nasıl yapılacak, faizler siliniyor mu?

KYK borçlarına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete üzerinde yayınlandı. Resmi Gazete üzerinde yayınlanan kararlar doğrultusunda KYK borçlarında düzenlemeler gerçekleştirildi. KYK borçlarının silinip silinmeyeceği ise merak konusu oldu. Yayımlanmış olan kararlarda KYK borçları, vergi cezaları ve sigorta primleri hakkında yeni bilgi paylaşıldı. Yayımlanmış olan kararlar doğrultusunda borçlu kişiler adına yeni bir yapılandırma olanağı getirildi. Resmi Gazete üzerinde yayınlanan kararların ardından taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağı ve başvuruların nereden gerçekleştirilebileceği merak konusu oldu. Koronavirüs sırasında kesilmiş olan idari para cezalarının yapılandırılmaya dahil olup olmadığı tartışıldı.

Yasalar doğrultusunda vergi cezalarının, SGK prim borçlarının, gümrük cezalarının yeniden yapılandırılabilmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda belediyenin su alacakları, emlak vergisi, çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezalarının da yapılandırılabileceği dile getirildi. Koronavirüs sırasında kesilmiş olan idari para cezaları ise bunlara dahil olmayacak.

Taksit ödemeleri ne zaman başlıyor?

Yeniden yapılandırmadan 30 Nisan'dan önceki bazı borçlar yararlanabilecek, 31 Ağustos’a kadar başvurular geçerliliğini sürdürecek. İlk taksit ödemeleri ise Eylül ayının sonuna kadar sürecek. Düzenlemeyle 2016-2020 için taban artış da getirildi. Matrahı artıran mükelleflerin 2021 yılına devretmekte olan zararlarının yüzde 50'si silinecek. Yargılama aşamasında teyit edilmemiş kamu alacakları da yapılandırılacak.

KYK borç yapılandırma başvuruları nereden yapılacak?

Düzenlemelerin ardından KYK borç yapılandırmasına başvurmak isteyenler için başvuruların hangi adresler üzerinden gerçekleştirilebileceği paylaşıldı, başvurular online olarak da gerçekleştirilebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olan ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak online başvuru sırasında e-Devlet ile de giriş yapılabilecek. Sitede bulunan talimatları takip ederek başarılı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Vergi dairesine ise turkiye.gov.tr adresi üzerinden erişilebilir. Online olarak yapmak istemeyen kişiler, vergi dairelerine giderek başvuruda bulunabilecekler. Ödemeler havale ile ve kredi kartıyla gerçekleştirilebilmekte.

Ayrıca borç ödeme süreçleri başlamamış olan kişiler veya borçlarını düzenli olarak ödemekte olan kişiler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak sitede belirtilen adımlar doğrultusunda borçlarını erteleme talebinde bulunabilecek. İşsiz, lisans veya doktora öğrencileri, askerlik durumu bulunan kişilerin başvuruları da dikkate alınacak.

Borçlu tarafından oluşturulan öğrenim kredisinin tamamı ilk taksit döneminde peşin ödenirse, anaparaya sadece %10'luk enflasyon farkı eklenecektir. Bu, farkın %90'ının ortadan kaldırılacağı anlamına gelir. İkinci dönemde borç ödemesi durumunda ise enflasyon farkının sadece yarısı alınacaktır. Taksitli ödemelerde faiz oranı sırasıyla %4,5, %8,3, %10,5 ve %15'e uygulanacak olup, enflasyon farklarına göre belirlenen borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitle ödeyecek olan vatandaşlara uygulanacaktır.