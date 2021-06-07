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LGS 2021 Matematik 15. soru köklü, eşkenar üçgen Geometri sorusunun cevabı kaç?

Ortaokul son sınıfların liselere giriş için ter döktüğü sınav dün gerçekleştirildi. Sınava pandemi gölgesinde hazırlanan öğrenciler iki saat sınavda ter döktüler. Matematik ve geometri sorularının zor olduğunu ifade eden öğremciler matematikte 15. sorunun cevabını merak etmeye başladılar. LGS 2021 matematik 15. sorunun cevabı ne? LGS matematik 15. soru köklü sorusu nasıl çözülür? Geometri eşkenar üçgen sorusunun cevabı nedir? İşte ayrıntılar.

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:32
LGS 2021 Matematik 15. soru köklü, eşkenar üçgen Geometri sorusunun cevabı kaç?
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LGS sınavı koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleştirildi. İki senedir nerdeyse hiç okula gitmeyen öğrenciler bu sene lise sınavlarına girdi ve bir hayli zorlandı. Soruların zor olması nedeniyle zor anlar yaşayan öğrenciler matematik 15. soruda yaşanan kafa karışıklığı nedeniyle cevabını merak ediyor. Bu sorunun cevabı A şıkkıdır. Gelin hep birlikte sorunun çözümüne bakalım.


Soru yukarıda anlatıldığı eşkenarların benzerlik oranı 1 / 2'dir.  Yani demekki birisinin bir kenarı x cm iken büyük üçgen 2x cm diğer büyüğü 4x cm vb. şeklinde ilerleyecek. Soruda ise panonun alanını cevabın istiyor. 

 

Soruda üçgenlerden birinin çevresinin uzunluğu 96 santimetre veriliyor .Soruda ise panonun alanı en az kaç santimetre karedir diye soruluyor. Sevgili öğrenciler , panonun ön tarafının alanının en az olması için soruda verilen çevresi 96 cm olan üçgen en büyüğü olmak zorundadır. Çünkü panonun alanının en az olmasını istiyor. Bu durumda en büyük üçgenin çevresi 96 cm olarak hesaplamamız gerekiyor.Buna göre yukarıdaki görselde anlattığımız gibi en büyük eşkenar üçgenin bir kenarı 32 cm olur. 96/3=32 ediyor buradan 32 olur. Ardından diğer küçük üçgenlerin bir kenarını 16, 8, 4 ve 2 cm olarak buluruz. Çünkü benzerlik oranı 1/2 olarak verilmiş.Panonun zaten aşağıdaki uzunluğu 32 cm onda hemfikiriz. Panonun yan uzunluğunu bulmamız için eşkenar üçgenlerin diklerini bulmamız gerekiyor. O zaman tüm üçgenlerden aşağıya doğru bir dikme çekeriz. Ardından resimde gördüğünüz gibi dikmelerin uzunluğunu 16 kök3 + 4 kök3 + kök3 bulmuş oluruz. Bunları toplarsan 21 kök 3 eder. Demekki kenar uzunluğumuz 21 kök 3 olacak. O zaman panonun alanını hesaplamak için geriye 32 ile 21 kök 3'ü çarpmak kalıyor. Yani cevap 672 kök 3 olur.

LGS sınavının diğer cevaplarını sitemizde yayınlamaya ve sizlere duyurmaya devam edeceğiz.


Son Güncelleme: 07.06.2021 13:32
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Anahtar Kelimeler:
LGSMatematik 15.soruGeometri Eşkenar üçgen Soru
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