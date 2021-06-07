LGS girmeden sınavsız direkt alan liseler hangileri? 2021 Adrese dayalı öğrenci alan okullar ve liseler

6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşen LGS sınavda ülkenin dört bir yanında 1.5 milyona yakın öğrenci ter döktü. Bu sınavda istediği başarıyı elde edemeyen ya da sınava girmeden liseye yerleşmek isteyen birçok öğrenci sınavsız yerleşebileceği liseleri ve kontenjanları araştırmaya başladı. Özellikle nüfusun fazla olduğu büyük şehirlerde yaşayan öğrenciler için LGS puanı olmadan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile yerleşebileceği liseleri araştırmaya başladı. Peki, sınava girmeyen öğrenciler liseye gidebiliyor mu?

LGS sınavına girmeden liseye gidilebiliyor mu?

Resmi ve özel ve imam hatip okullarında eğitim gören sekizinci sınıf öğrencilerinin LGS sınav başvurusu sınav merkezi üzerinden otomatik olarak yapılıyor.

Sınava giren öğrencilere toplam 10 adet lise seçme hakkı tanınıyor. LGS sınavına girmeyen öğrencilere ise merkezi sınavla ile öğrenci alan okullar için tercih ekranı açılamıyor. Bu öğrenciler Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden ikamet ettiği yerleşim yerinde bulunan liselere yerleştiriliyor.

LGS puanı olmadan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden öğrenciler, bulundukları il ve ilçelerde yer alan Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinden birini seçerek gitmek istediği okula kayıt yaptırabiliyor.