İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

LGS girmeden sınavsız direkt alan liseler hangileri? 2021 Adrese dayalı öğrenci alan okullar ve liseler

6 Haziran 2021 Pazar günü yaklaşık 1.5 milyon öğrenci LGS sınavı için ter döktü. Sınav ardından öğrenciler ve velilerin birçoğu sınavsız öğrenci kabul eden ve LGS puanı olmadan öğrenci alan liseleri araştırmaya başladı. Liselere geçecek öğrenciler puansız olarak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden boş kontenjanlara başvurularını yapabiliyor. Peki, LGS puanı olamadan öğrenci alan okullar ve liseler hangileri? LGS puanı olmadan öğrenci alan okulların kontenjanları açıklandı mı? Birçok öğrencinin merakla beklediği sorunun cevabı haberimde.

07 Haziran 2021 Pazartesi 17:32
LGS girmeden sınavsız direkt alan liseler hangileri? 2021 Adrese dayalı öğrenci alan okullar ve liseler
Takip Et:

6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşen LGS sınavda ülkenin dört bir yanında 1.5 milyona yakın öğrenci ter döktü. Bu sınavda istediği başarıyı elde edemeyen ya da sınava girmeden liseye yerleşmek isteyen birçok öğrenci sınavsız yerleşebileceği liseleri ve kontenjanları araştırmaya başladı. Özellikle nüfusun fazla olduğu büyük şehirlerde yaşayan öğrenciler için LGS puanı olmadan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile yerleşebileceği liseleri araştırmaya başladı. Peki, sınava girmeyen öğrenciler liseye gidebiliyor mu?

LGS sınavına girmeden liseye gidilebiliyor mu?


Resmi ve özel ve imam hatip okullarında eğitim gören sekizinci sınıf öğrencilerinin LGS sınav başvurusu sınav merkezi üzerinden otomatik olarak yapılıyor.

Sınava giren öğrencilere toplam 10 adet lise seçme hakkı tanınıyor. LGS sınavına girmeyen öğrencilere ise merkezi sınavla ile öğrenci alan okullar için tercih ekranı açılamıyor. Bu öğrenciler Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden ikamet ettiği yerleşim yerinde bulunan liselere yerleştiriliyor.

LGS puanı olmadan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden öğrenciler, bulundukları il ve ilçelerde yer alan Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinden birini seçerek gitmek istediği okula kayıt yaptırabiliyor.


Son Güncelleme: 07.06.2021 17:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LGS2021 LGS Sınav SonuçlarıLGS Puanı Olmadan öğrenci Alan Liseler2021 Adrese Dayalı öğrenci Alan Liseler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 İLKSAN seçimleri ne zaman yapılacak? Ertelenen İLKSAN seçim tarihleri belli oldu
2021 İLKSAN seçimleri ne zaman yapılacak? Ertelenen İLKSAN seçim tarihleri belli oldu
MEB'den karne açıklaması geldi
MEB'den karne açıklaması geldi
Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için Eylül ayını işaret etti
Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için Eylül ayını işaret etti
İlkokullar yüz yüze ders başı yaptı
İlkokullar yüz yüze ders başı yaptı
Yüz Yüze eğitim başlayacak!
Yüz Yüze eğitim başlayacak!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması geldi

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta kapanıyor?
Esra Erol'da Ayşe Baş kimdir?
2021 Pandemi destek başvurusu devam ediyor mu? 1100 TL pandemi yardım başvuru işlemi ve e-devlet sorgulama işlemleri
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2021 Banka güncel çalışma saatleri
Hayvan hakları yasası çıktı mı? Hayvan hakları yasasında son durum ne? Talimat geldi: Meclis kapanmadan çıkarın!
Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt 1 Seksenler yeni sezon tarihi
Türkiye Moldova hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Turan ne demektir? Turancı ve Turancılık ne demek?
KYK borçları silinecek mi? KYK borç yapılandırma nasıl yapılacak, faizler siliniyor mu?
Başkent Gaz borsada ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisseleri işlem görmeye başladı mı?
Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı, sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman? Erdoğan - Biden görüşmesinde hangi konular konuşulacak?
2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi
Fox Şef Akademi başvuru nasıl yapılır?
Acun Medya Akademi nedir? Acun Medya Akademi başvuru ücretleri ne kadar? Acun Medya Akademide hangi eğitimler verilecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.