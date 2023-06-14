  1. Anasayfa

  2. Eğitim

  3. LGS öğretmen görevli ücretleri ne zaman yatırılacak? 2023 LGS görevli ücretleri

LGS öğretmen görevli ücretleri ne zaman yatırılacak? 2023 LGS görevli ücretleri

Yayınlanma:
LGS öğretmen görevli ücretleri ne zaman yatırılacak? 2023 LGS görevli ücretleri
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen LGS için araştırmalar devam ederken görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. LGS'de görev alan öğretmenler ne kadar ücret alacak? LGS görevli öğretmenlerin ücretleri ne zaman yatırılacak? İşte tüm detaylar...

Liselere Geçiş Sınavı'nda görev alan öğretmenler, görevli ücretlerinin ne zaman hesaplarda yer alacağına binlerce kişi yanıt aramaya başladı. 2023 LGS görevli ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu haline gelirken ek ders ücretleriyle beraber hesaplarda yer alacağı belirtildi. LGS görevli ücreti ne kadar, ödemeler ne zaman yatırılacak?

LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 

LGS görevli ücretleri

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Eğitim
Okuldan takdir teşekkür alan öğrenciler hemen koşsun! Velilere ödeme yapılacak
Okuldan takdir teşekkür alan öğrenciler hemen koşsun! Velilere ödeme yapılacak
Yeni bakandan flaş karar! Yusuf Tekin açıkladı: 3 ay öne çekildi! Tüm öğrencileri kapsıyor
Yeni bakandan flaş karar! Yusuf Tekin açıkladı: 3 ay öne çekildi! Tüm öğrencileri kapsıyor
2023 Karne görüşü örnekleri! Başarılı, başarısız öğrenciye yeni, farklı, değişik, öğretmen karne görüşü sözleri 2023
2023 Karne görüşü örnekleri! Başarılı, başarısız öğrenciye yeni, farklı, değişik, öğretmen karne görüşü sözleri 2023