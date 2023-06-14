LGS öğretmen görevli ücretleri ne zaman yatırılacak? 2023 LGS görevli ücretleri
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Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen LGS için araştırmalar devam ederken görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. LGS'de görev alan öğretmenler ne kadar ücret alacak? LGS görevli öğretmenlerin ücretleri ne zaman yatırılacak? İşte tüm detaylar...
Liselere Geçiş Sınavı'nda görev alan öğretmenler, görevli ücretlerinin ne zaman hesaplarda yer alacağına binlerce kişi yanıt aramaya başladı. 2023 LGS görevli ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu haline gelirken ek ders ücretleriyle beraber hesaplarda yer alacağı belirtildi. LGS görevli ücreti ne kadar, ödemeler ne zaman yatırılacak?
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