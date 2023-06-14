LGS öğretmen görevli ücretleri ne zaman yatırılacak? 2023 LGS görevli ücretleri

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen LGS için araştırmalar devam ederken görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. LGS'de görev alan öğretmenler ne kadar ücret alacak? LGS görevli öğretmenlerin ücretleri ne zaman yatırılacak? İşte tüm detaylar...