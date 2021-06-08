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LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? LGS 2021 tercihler ne zaman yapılacak?

6 Haziran Pazar günü 1milyon 243bin 801 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları merakla beklenmeye başladı. Sınava giren öğrenciler 'LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? LGS 2021 tercihler ne zaman yapılacak?' sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

08 Haziran 2021 Salı 14:53
LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? LGS 2021 tercihler ne zaman yapılacak?
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6 Haziran Pazar günü yapılan LGS’nin sona ermesiyle beraber sınava giren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Sınav, iki oturum şeklinde 973 yurtiçi ve beş yurt dışı sınav merkezinde 17bin 793 okulda ve 82bin 355 salonda düzenlenirken 350bin kişide sınavda görevlendirildi.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları 30 Haziran 2021’de www.meb.gov.tr intenet sitesinden adaylara duyurulacak. Sonuçlar posta yolu ile adaylara gönderilmeyecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından sınav öncesinde öğrencilere başarı diledi.

Katsayılar nasıl hesaplanacak?

Ağırlıklı Standart Puanları hesaplanması yapılırken kullanılan ağırlıklı katsayılar şöyle;

Türkçe4

Matematik4

Fen Bilimleri4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1

Yabancı Dil1

Sınav sonuçları nasıl hesaplanacak?


Merkezî Sınava katılan öğrencilerin puanı, belirlenen işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

-Sözel ve sayısal bölümlerin alanları her bir alt testi için dogru ve yanlıs cevap sayıları belirlenecek.

-Her bir ögrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgil teste ait doğru cevap sayısından yanlıs cevap sayısının ücte biri çıkarılıp bulunacaktır.

-Her bir alt testin ortalaması, ilgil testin ham puanları toplamının ögrenci sayısına bölümüyle elde edilecek.

-Her bir alt testin standat sapması, ilgili alt testın ham puanlar, ortalaması ve sınava giren ögrenci sayısı kullanılıp hesaplanacak.

-Adayların her bir alt tetine ait standat puanı, o testin ortalama ve standart sapma kullanılıp bütün öğrencilerin ham puanlarının ortalaması elliye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüstürme islemi sonunda elde edilecek.

-Her alttest için hesaplanan standat puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılarla çarpılıp her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunacak.

-Yabancı Dil ya da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ya da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin otestler dısındaki diger testlerin agırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek enyüksek agırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek agırlıklı standart puanla çarpılmasıyla elde edilecek.

-Testlerin agırlıklı standat puanları toplanıp, Toplam Ağırlıklı StandartPuan bulunacak.

-Cevap anahtarında hata olması ve bu durumun Merkez Sınav Kurulu kararıyla belirlenmesiyle, soru ya da sorular iptal edilmeyecektir, bu durumunda doğru seçenekler dikkate alınma suretiyle degerlendirmeye dahil edilecek.

-Değerlendirmeler esnasında hatalı soru ya da sorular çıkması hallerinde, 9/12/2016tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 02/12/2016tarihli ve 6764sayılı Milli Egitim BakanlıgınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karaname ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Karanamelerde Degişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle,17/2/2011tarihli ve 6114sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dısı bırakılarak geçerli soruların puan değerininyeniden saptanması suretile puanlama yapılır." hükmü geregince değerlendirme yapılacak.

-Oturumların herhangi bir tanesine girmeyen yada bir oturumda sınavı iptal edilen adaylar için MSP hesaplanmayacaktır.


Son Güncelleme: 08.06.2021 14:53
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