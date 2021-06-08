LGS soruları gerçekten de çalındı mı? LGS soruları hangi yayınevinden çıktı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dahilinde yapılan sınav geçtiğimiz Pazar günü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin girdiği sınav, iki oturum şeklinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın sonuçlarının 30 Haziran 2021’de açıklanacağını duyurdu.
LGS’nin sınav soruları ve cevapları sınavın sona ermesinde yaklaşık 5-6 saat sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile yayınlanmıştı. Bakanlığın soruların çalınması ile ilgili iddiaya ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.
Son Güncelleme: 08.06.2021 21:11