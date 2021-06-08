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LGS soruları gerçekten de çalındı mı? LGS soruları hangi yayınevinden çıktı?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın LGS sorularının çalındı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki LGS soruları gerçekten de çalındı mı? LGS soruları hangi yayınevinden çıktı? Yanıtları haberimizde…

08 Haziran 2021 Salı 21:11
LGS soruları gerçekten de çalındı mı? LGS soruları hangi yayınevinden çıktı?
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dahilinde yapılan sınav geçtiğimiz Pazar günü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin girdiği sınav, iki oturum şeklinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın sonuçlarının 30 Haziran 2021’de açıklanacağını duyurdu.


CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise sınav hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Kaya’ya göre LGS’de çıkan soruların birçok kişide bulunduğu ve sınav sürdüğü sırada bazı Whatsapp gruplarında gezdirildi.  CHP Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan söz konusu iddiaya açıklık getirmesini bekliyor.

LGS’nin sınav soruları ve cevapları sınavın sona ermesinde yaklaşık 5-6 saat sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile yayınlanmıştı. Bakanlığın soruların çalınması ile ilgili iddiaya ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 21:11
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Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukLGSCHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya
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