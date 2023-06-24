LGS'de İnegöl'ün Gururu

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katılım sağladığı ve 4 Haziran'da yapılmış olan Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları bugün ilan edildi. LGS sınavında bütün soruları doğru cevaplayan Elif Akkoyun, İnegöl'ün gururu oldu. İnegöl'ün 2 tane 2.si de İstaş Kentaş Ortaokulu'ndan çıktı. Toplamda sadece fen bilgisinden bir yanlış yapmış olan Zeynep Balantekin ile Türkçe'den bir yanlış yapmış olan Esma Mert, İnegöl 2.si oldular.

Okul Müdürü Murat Semih Evren 'Bizlere haklı gururu yaşatan kızlarımızı tebrik ediyorum. Okul yanında ek kurs, dershane desteği alımı yapmadan bu öğrencilerimizin aldığı başarı bizi pek çok mutlu etmiştir. Bu başarıda emeği geçmeyi başaran öğretmen arkadaşlarıma ailelerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim' şeklinde konuştu.