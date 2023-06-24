  1. Anasayfa

  2. Eğitim

  3. LGS'de İnegöl'ün Gururu

LGS'de İnegöl'ün Gururu

Yayınlanma:
LGS'de İnegöl'ün Gururu
Milyonlarca öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları açıklandı. İnegöl'den Elif Akkoyun bütün soruları doğru cevaplayarak büyük bir başarıya imza attı. İnegöl'ün 2 tane 2.si de İstaş Kentaş Ortaokulu'ndan oldu.

LGS'de İnegöl'ün Gururu

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katılım sağladığı ve 4 Haziran'da yapılmış olan Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları bugün ilan edildi. LGS sınavında bütün soruları doğru cevaplayan Elif Akkoyun, İnegöl'ün gururu oldu. İnegöl'ün 2 tane 2.si de İstaş Kentaş Ortaokulu'ndan çıktı. Toplamda sadece fen bilgisinden bir yanlış yapmış olan Zeynep Balantekin ile Türkçe'den bir yanlış yapmış olan Esma Mert, İnegöl 2.si oldular.

Okul Müdürü Murat Semih Evren 'Bizlere haklı gururu yaşatan kızlarımızı tebrik ediyorum. Okul yanında ek kurs, dershane desteği alımı yapmadan bu öğrencilerimizin aldığı başarı bizi pek çok mutlu etmiştir. Bu başarıda emeği geçmeyi başaran öğretmen arkadaşlarıma ailelerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim' şeklinde konuştu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Eğitim
İhlas Koleji Öğrencisi Ayşenur Eflal Demiray LGS'de Türkiye Birincisi Oldu
İhlas Koleji Öğrencisi Ayşenur Eflal Demiray LGS'de Türkiye Birincisi Oldu
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, LGS başarısını kutluyor
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, LGS başarısını kutluyor
Bahçeşehir Koleji'nden 58 Öğrenci Türkiye Birincisi Oldu
Bahçeşehir Koleji'nden 58 Öğrenci Türkiye Birincisi Oldu
YKS'den çıkan araştırıyor! Bu 25 üniversitenin mezunları anında iş buluyor
YKS'den çıkan araştırıyor! Bu 25 üniversitenin mezunları anında iş buluyor
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak mı?
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak mı?
Karnesini getiren öğrencilere devletten 6.800 bin TL hediye! Başvuranlara hemen ödenecek
Karnesini getiren öğrencilere devletten 6.800 bin TL hediye! Başvuranlara hemen ödenecek
Ardeşen Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Yapıldı
Ardeşen Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Yapıldı