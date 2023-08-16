  1. Anasayfa

  2. Eğitim

  3. Liselerde sınıf kalma yeniden başlıyor

Liselerde sınıf kalma yeniden başlıyor

Yayınlanma:
Liselerde sınıf kalma yeniden başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, liselerde sınıf tekrarı uygulaması yeniden hayata geçiriliyor. Öğrencilere sınıf tekrarı imkanı sunulacak ve devamsızlık affı uygulaması sona erecek. Ayrıca, özel okul ücretleri TEFE-TÜFE ilkesine göre belirlenecek ve denetimler sıkılaştırılacak. Yeni öğretmen atamaları da planlanıyor. Tüm detaylar haberimizde...

Son dakika gelişmesine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre, liselerde sınıf tekrarının yeniden uygulamaya alınacağı duyuruldu. Bu yeni uygulama ile birlikte, öğrencilerin ne olursa olsun sınıf tekrarı yapabilecekleri bir sürecin başlatılacağı belirtildi. Bakan Tekin, ayrıca devamsızlık affı uygulamasının da kaldırılacağını ifade etti.

BAKAN TEKİN ÖĞRETMEN ATAMALARINA DA DEĞİNDİ

1

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şunlar:

Yaklaşan dönemde, öğrencilere sınıf tekrarı yapma imkanı sağlayan bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz.

Özel okulların ücret politikalarına da değinen Bakan Tekin, özel okul ücretlerinin TEFE-TÜFE ilkesi doğrultusunda belirlendikten sonra, okulların servis ve yemek gibi ek ihtiyaçlarına ilişkin makul düzeyde düzenlemeler yapacaklarını vurguladı. Ayrıca, denetim mekanizmalarının etkin bir şekilde işletileceğini ve özel okulların mevzuata uygun hareket etmeyen durumlarının cezalandırılacağını belirtti.

Öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin, mevcut bakanlık sisteminde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'inin Cumhurbaşkanı'nın Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olduğu dönemde atanmış olduğunu ifade etti. Bu çerçevede, mevcut öğretmen atamalarının yoğunluğuna rağmen yeni öğretmen atamalarının da gerçekleştirileceğini ve olumsuz bir tutum içerisinde olunmadığını vurguladı.

Eğitim
Engelli bireyler için bireysel eğitim desteğinin bedeli belirlendi!
Engelli bireyler için bireysel eğitim desteğinin bedeli belirlendi!
Çocuğu ilkokul, ortaokul, liseye giden aileler dikkat! MEB'den gece yarısı tatil duyurusu!
Çocuğu ilkokul, ortaokul, liseye giden aileler dikkat! MEB'den gece yarısı tatil duyurusu!
Velileri sevindiren, öğrencileri üzen haber! MEB gece yarısı duyurdu
Velileri sevindiren, öğrencileri üzen haber! MEB gece yarısı duyurdu
MEB duyurdu: AÖL ek sınavlarıma geri sayım başladı! 2023 AÖL 4. Dönem ek sınavda karar açıklandı
MEB duyurdu: AÖL ek sınavlarıma geri sayım başladı! 2023 AÖL 4. Dönem ek sınavda karar açıklandı
2024 Önlisans KPSS tarihi açıklandı! ÖSYM duyurdu: O tarihte herkes sınavda olacak!
2024 Önlisans KPSS tarihi açıklandı! ÖSYM duyurdu: O tarihte herkes sınavda olacak!
Üniversitelilere yeni haber! YKS tercih sonuçları için önemli günler geldi: 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama
Üniversitelilere yeni haber! YKS tercih sonuçları için önemli günler geldi: 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama
İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek! MEB'den haftalık tatil kararı!
İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek! MEB'den haftalık tatil kararı!