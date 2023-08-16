Liselerde sınıf kalma yeniden başlıyor

Son dakika gelişmesine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre, liselerde sınıf tekrarının yeniden uygulamaya alınacağı duyuruldu. Bu yeni uygulama ile birlikte, öğrencilerin ne olursa olsun sınıf tekrarı yapabilecekleri bir sürecin başlatılacağı belirtildi. Bakan Tekin, ayrıca devamsızlık affı uygulamasının da kaldırılacağını ifade etti.



BAKAN TEKİN ÖĞRETMEN ATAMALARINA DA DEĞİNDİ





Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şunlar:

Yaklaşan dönemde, öğrencilere sınıf tekrarı yapma imkanı sağlayan bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz.

Özel okulların ücret politikalarına da değinen Bakan Tekin, özel okul ücretlerinin TEFE-TÜFE ilkesi doğrultusunda belirlendikten sonra, okulların servis ve yemek gibi ek ihtiyaçlarına ilişkin makul düzeyde düzenlemeler yapacaklarını vurguladı. Ayrıca, denetim mekanizmalarının etkin bir şekilde işletileceğini ve özel okulların mevzuata uygun hareket etmeyen durumlarının cezalandırılacağını belirtti.

Öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin, mevcut bakanlık sisteminde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'inin Cumhurbaşkanı'nın Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olduğu dönemde atanmış olduğunu ifade etti. Bu çerçevede, mevcut öğretmen atamalarının yoğunluğuna rağmen yeni öğretmen atamalarının da gerçekleştirileceğini ve olumsuz bir tutum içerisinde olunmadığını vurguladı.