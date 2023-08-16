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Liseliler dikkat! Devamsızlıktan ''sınıfta kalma'' dönemi başlıyor

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Liseliler dikkat! Devamsızlıktan ''sınıfta kalma'' dönemi başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi. Bakan Yusuf Tekin liselerde sınıf tekrarının tekrardan hayata geçirileceğini ve devamsızlık affını kaldıracaklarını belirtti. İşte okullarda yeni dönem...

Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Yusuf Tekin, devamsızlıklarının tekrar ele alınacağına ve sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç haline gelineceğine değindi.

11.sınıftan 12.sınıfa geçiş yapan milyonlarca öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan özellikle pandemi başlayıp devamında deprem süreci devam ederken açık lise için kaymalar yaşandı. Açık liseye kaymalarla ilgili bir dizi tedbirler alınırken Tekin, önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle örgün eğitim çağındaki gençlerin yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru kabul edilmedi.

devamsızlık sınıfta kalma

İzinsiz kurslar üzerinden hazırlık süreci başlarken merdiven altı yapılarla mücadele etmesiyle özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırması üzerine eğitim verdiğini iddia edilecek mücadeleye başlandığını açıkladı.

DEVAMSIZLIKTA AF YOK

Devamsızlıkta yeni dönem başlarken önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklara af veya benzeri beklentileri içerisinde olmamaları gerektiğine belirtildi. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda ciddi adımlar atılırken şimdiden arkadaşlarımızı uyarılar yapılırken Tekin, problemlerle karşılaşmamak adına sorunların giderildiğine değindi. 

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