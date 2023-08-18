Liselilere kara haber tez ulaştı! Güllük gülistanlık günler bitti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevinde medya temsilcileriyle buluşarak gelişmeleri paylaştı. Tekin, yaklaşan dönemde liselerde sınıf tekrarının geri döneceğini duyurdu. Liselerdeki sınıf tekrarı nasıl işleyecek? Ayrıntılar haberimizde... İşte detaylar...





SINIF TEKRARLARI GERİ DÖNÜYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde, Ankara'daki medya temsilcileriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Liselere yönelik getirilen yeni düzenlemeyi dile getiren Bakan Tekin, özellikle öğrenci terkleri ve okuldan ayrılmaların arttığı sorunlara çözüm amacıyla değişiklikler yapılacağını ifade etti. Eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişikliklerinin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Ortaöğretim düzeyinde öğretmenlerin dile getirdiği sorunları da değinen Tekin, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının yarattığı zorluklara dikkat çekti. Bu konunun zaten bakanlık gündeminde olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde liselerde sınıf tekrarının mümkün olacağı bir sürecin başlayacağını ifade etti.

Bakan Tekin, "Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in paylaştığı bu bilgiler doğrultusunda, liselerde sınıf tekrarının geri geleceği ve bu sayede öğrenci terklerinin önüne geçilmeye çalışılacağı anlaşılıyor. Öğrencilerin eğitim süreçlerinin daha düzenli hale getirilmesi ve başarılı bir öğrenim için atılan bu adım, eğitim sisteminin gelişimine yönelik bir adım olarak görülebilir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin devamsızlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda ciddiyetlerini vurgulayarak, gelecek eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerin af veya benzeri beklentilere kapılmamasını istedi. Bu konuda önceden uyarıda bulunmanın önemine dikkat çekti ve olası sorunların önüne geçmek için bu adımın atıldığını belirtti.

Sınıf tekrarı kavramı da açıklandı. Bakan Tekin, sınıf tekrarının, başarı puanıyla veya sorumluluk durumuyla sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin bir sonraki yıl aynı sınıfı yeniden geçmelerini ifade etti.

Bakan Tekin'in bu açıklamaları, öğrencilerin devamsızlık ve başarı durumlarının üzerine ciddiyetle gidileceğini ve gelecek eğitim öğretim yılında bu konularda daha sıkı bir denetim yapılacağını gösteriyor. Öğrencilerin derslere düzenli devam etmeleri ve başarılarını sürdürebilmeleri için disiplinli bir yaklaşım benimseneceği anlaşılıyor. Öğrencilerin sınıf tekrarı konusundaki beklentilerinin yanı sıra, devamsızlık durumlarına da önceden çözümler getirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Tekin, bu açıklamalarla öğrencilere gelecek planlamaları konusunda bir bakış açısı sunuyor. Öğrencilerin eğitim süreçlerini daha verimli ve düzenli bir şekilde sürdürebilmeleri için yapılan bu uyarılar ve düzenlemeler, Türkiye'nin eğitim sistemine daha sağlam bir temel inşa etmeyi amaçlayan adımlar olarak değerlendirilebilir.