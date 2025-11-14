Manisa AFAD Sarıgöl'de Kamu ve Muhtarlara Afet Eğitimi Verdi

Manisa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Sarıgöl'de kamu personeli ile muhtar ve azalara yönelik "Bireysel ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi" düzenledi.

Eğitimin yapıldığı yer ve katılımcılar

Eğitim, Sarıgöl Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Programa Sarıgöl Hükümet Konağı çalışanları ile merkez mahalle muhtarları ve azaları katıldı.

Eğitimin içeriği ve uygulamalar

Eğitimde afet öncesi hazırlık, doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gerekenler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların merak ettiği sorular eğitim görevlisi tarafından tek tek yanıtlandı.

Gelecek planları

Yetkililer, afet bilincinin artırılması amacıyla benzer eğitim faaliyetlerinin il genelinde devam edeceğini belirtti.

MANİSA AFAD EKİPLERİ, SARIGÖL’DE KAMU PERSONELİ İLE MUHTAR VE AZALARA AFET ÖNCESİ HAZIRLIK VE DOĞRU DAVRANIŞ EĞİTİMLERİ VERDİ. KATILIMCILARIN SORULARI TEK TEK YANITLANIRKEN, YETKİLİLER ÇALIŞMALARIN DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI.