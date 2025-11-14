Manisa AFAD Sarıgöl'de Kamu ve Muhtarlara Afet Eğitimi Verdi

Manisa AFAD ekipleri Sarıgöl'de kamu personeli, muhtar ve azalara afet bilinci eğitimi verdi; sorular yanıtlandı, benzer eğitimlerin il genelinde süreceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:19
Manisa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Sarıgöl'de kamu personeli ile muhtar ve azalara yönelik "Bireysel ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi" düzenledi.

Eğitimin yapıldığı yer ve katılımcılar

Eğitim, Sarıgöl Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Programa Sarıgöl Hükümet Konağı çalışanları ile merkez mahalle muhtarları ve azaları katıldı.

Eğitimin içeriği ve uygulamalar

Eğitimde afet öncesi hazırlık, doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gerekenler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların merak ettiği sorular eğitim görevlisi tarafından tek tek yanıtlandı.

Gelecek planları

Yetkililer, afet bilincinin artırılması amacıyla benzer eğitim faaliyetlerinin il genelinde devam edeceğini belirtti.

