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Mayıs 2021 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Mayıs 2021 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman sorularına beklenen açıklamayı yaptı. Mayıs ayı burs ve kredileri bugün itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başlayacak.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:11
Mayıs 2021 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?
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Ülkemizde üniversite öğrencilerinin eğitim süreci boyunca maddi açıdan zorluk çekmemeleri adına kredi ve burs imkânı tanınmaktadır. Eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce kredi ve burs talep eden öğrenciler başvuruda bulunur ve öğrencinin uygun görülmesi halinde burs ya da kredi almaya hak kazanır. Burs geri ödeme koşulu olmaksızın temin edilirken öğrenim kredisi okul bittikten sonra belirli şartları sağlamış öğrencilerden temin edilir.

Mayıs burs ve kredileri yatmaya başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, öğrencilerin kredi ve burslarının bugünden itibaren kendilerine verilen hesaplara yatamaya başladığını açıkladı. Kasapoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre burs ve krediler belirtilen tarihlerde TC. Kimlik numaralarının son rakamlarına göre hesaplara yatacak;

T.C kimlik numarasının son rakamı;

0 olanlar, 6 Mayıs


2 olanlar, 7 Mayıs

4 olanlar, 8 Mayıs

6 olanalar 9 Mayıs

8 olanlar, 10 Mayıs tarihlerinde kredi ya da burslarını temin edebilecek.

 


Son Güncelleme: 06.05.2021 12:04
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Anahtar Kelimeler:
KYKGençlik Ve Spor BakanıKredi Ve BursMayıs Ayı
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