Maziden Atiye Ahlat: Öğrenciler Tarih Yolculuğuna Çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Maziden Atiye Ahlat" programıyla 71 lise öğrencisi Ahlat, Van ve Muş’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfediyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:39
Maziden Atiye Ahlat Öğrencileri Tarihle Buluşturuyor

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden "Maziden Atiye Ahlat" programı, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi merkezli olarak 2 yıldır sürüyor.

Program Detayları

Eğitim-öğretim döneminde başlatılan ve her hafta farklı illerden lise öğrencilerinin ağırlandığı program kapsamında; bu hafta İstanbul’dan 54, Şanlıurfa’dan 17 olmak üzere toplam 71 öğrenci Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlanıyor. Katılımcılar, Ahlat başta olmak üzere Van ve Muş illerindeki tarihi ve doğal güzellikleri görme fırsatı buluyor.

Etkinlikler ve Kültür-Sanat

Program sadece tarih gezileriyle sınırlı kalmıyor. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kültür sanat etkinlikleri, konser ve şiir geceleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi ve yarışma gibi çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Öğrencilerin İzlenimleri

Eymen Sinan Tor (İstanbul): "Maziden Atiye adlı bu program gerçekten daha yeni gelmemize rağmen çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Dün tanışma programımız oldu. Bugün de tarihi ve kültürel mekanları gezdik. Şu anda da Selçuklu Mezarlığı’na geldik. Burası gerçekten çok etkileyici. Bin yıla yakındır bu anıtlar buradalar. Bu programı gerçekleştiren Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ederim" dedi.

Mert Yıldırım (İstanbul): "Bugüne kadar Ahlat’ın adını bile duymamıştım ama bu programa katılınca öğrendim. Gerçekten herkesin gelmesi ve görmesi gereken yerler var. Ahlat çok güzel bir yer. Çok güzel yerleri var. Atalarımızın bize bıraktığı mirasların çoğu burada. Özellikle bugün Selçuklu Mezarlığına geldik. Atalarımızın yattığı yerler burası. Mezar taşları ve buralar çok etkileyici. Bu imkanları bize sağlayan Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, valimize, kaymakamımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kerem Emir Ayda (Şanlıurfa): "Ahlat’a hayatımda ilk kez geldim. Çok güzel, tarihi ve eskilere dayanan bir şehir. Bugün Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndayız. Burada tarihi mezar taşları var. Bu programda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlanıyoruz. Her şeyimiz tam hiçbir şeyimiz eksik değil. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

