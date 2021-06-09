MEB 2021 İl dışı atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il dışı tayin başvuru ekranı

2021 yılında şehir dışına atama isteyen öğretmenler MEB’in yayınladığı İl Dışı Atama Takvimini araştırmaya başladı. Araştırmalarda başvuruların nasıl yapılacağı da merak edilirken başvuruların ne zaman sonuçlanacağı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Atama isteyen öğretmenlerin mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden online olarak başvuruların yapılacağı açıklananlar arasında yerini aldı.

Başvuruların online olarak yapılacağı açıklanırken MEB başvuru, atama, işten ayrılma ve kayıt işlemlerinin tamamı ile ilgili resmi takvimi aday öğretmenlere duyurdu.

MEBBİS il dışı atama takvimi 2021

Şehir dışı öğretmen atama başvuruların 29 Temmuz tarihinde alınacağı açıklanırken başvuruların 2 Ağustos tarihinde son bulacak denildi. Ayrıca atamaların 3 Ağustosta yapılacağı belirtilirken görevden ayrılma süreci ise 4 Ağustosta başlayacak açıklamaları yapıldı.

Şehir dışı atama başvuru şartları nelerdir?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Şehir dışı atama başvuruları nasıl yapılır?

1. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir.

Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.