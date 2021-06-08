MEB 2021 LGS lise taban puanları il il ne kadar oldu?

6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşen LGS sınavı iki oturumda gerçekleşti. Sınavın ardından öğrenciler, soruları ve cevaplarını Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası meb.gov.tr üzerinden öğrenme imkânı buldular. Soruların yayınlanmasının ardından binlerce öğrenci netlerine göre puan tahminlerini hesaplamaya başladı.Henüz 2021 yılının LGS tercih kılavuzu yayınlanmış değil. Ancak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşan öğrenciler, liselerin kaç puanla alım yaptığını araştırmaya başladı.

LGS 2021 tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

İstanbul 2020 LGS tercih kılavuzu

OKUL Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 100 500 0,01 0,01 İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 497,41 0,06 0,01 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 494,82 0,11 0,01 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 494,57 0,11 0,01 İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 493,4 0,2 0,01 İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 492,39 0,25 0,01 İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 489,67 0,34 0,06 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 487,97 0,46 0,11 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 484,38 0,7 0,11 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 482,66 0,84 0,26 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 480,84 1 0,11 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 480,37 1,04 0,34 İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 478,76 1,17 0,01 İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,58 1,26 0,32 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,36 1,29 0,34 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,23 1,3 0,09 İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 476,41 1,37 0,39 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 475,41 1,47 0,68 İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 475 1,5 0,3 İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 472,34 1,77 1,41 İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,86 1,93 0,25 İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,1 1,99 1,37 İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 469,51 2,06 0,39 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,44 2,26 1,32 İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 467,22 2,29 0,63 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 465,87 2,44 1,5 İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 465,61 2,46 0,63 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 464,38 2,6 0,46 İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 464,14 2,63 1,08 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 463,5 2,69 1,14 İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 463,26 2,73 0,68 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 461,72 2,91 0,57 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 461,49 2,94 1,48 İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 461,27 2,96 1,11 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 460,79 3,02 1,57 İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 458,65 3,27 1,66 İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 90 458,61 3,27 0,11 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Anavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 458,12 3,34 1,01 İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 456,85 3,49 1,41 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 456,6 3,53 1,41 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 60 456 3,6 1,05 İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 452,94 4 2,28 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 120 452,24 4,1 0,56 İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 452,11 4,11 1,48 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 451,5 4,19 1,82 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 451,34 4,22 2,08 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 450,69 4,3 0,26 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 448,11 4,64 2,49 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 447,54 4,72 2,29 İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,39 4,75 1,25 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 447,26 4,76 2,73 İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 90 446,79 4,83 2,83 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 446,56 4,85 2,07 İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 445,98 4,94 1,53 İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 445,85 4,96 1,62 İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 444,73 5,12 2,87 İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Arapça 90 443,45 5,3 1,53 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 443,1 5,34 1,13 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 441,1 5,63 2,86 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 440,77 5,68 2,73 İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 440,56 5,71 2,73 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 440,38 5,74 2,31 İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Rusça 30 440,03 5,79 2,73 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 440,02 5,79 3,06 İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 439,54 5,87 3,14 İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 438,85 5,97 0,53 İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 438,12 6,08 4,09 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 436,31 6,36 1,84

Adrese dayalı nüfus sitemine göre ve merkezi yerleştirmeyle tercih yapacak yaklaşık 1.5 milyon öğrenci MEB’in 2021 tercih kılavuzunu yayınlamasını bekliyor. Şimdiliknu yayınlamasa da öğrenciler 2020 yılına göre liselerin taban puanları ve sıralamalarına göre tahminler yürütmeye başladı. Yeni tercih kılavuzunun ilerleyen günlerde açıklanması tahmin ediliyor.

Ankara 2020 LGS tercih kılavuzu

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 495,1 0,09 0,01 ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 330 484,21 0,72 0,01 ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 483,71 0,75 0,09 ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 475,27 1,48 0,72 ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 474,76 1,53 0,2 ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,76 1,93 0,2 ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 469,34 2,07 0,11 ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 468,21 2,19 0,25 ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 463,2 2,73 1,68 ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 461,45 2,94 0,11 ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 459,06 3,22 0,81 ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 457,35 3,43 2,28 ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 450,49 4,33 2,1 ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 450,23 4,36 2,2 ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 448,93 4,53 1,45 ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 447,58 4,71 2,22 ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,1 4,78 3,3 ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 443,04 5,35 2,92 ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Çince 60 441,76 5,54 3,94 ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 441,16 5,63 2,78 ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 438,53 6,02 2,15 ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 437,02 6,25 0,93 ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 435 6,56 0,81 ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 432,79 6,91 0,54 ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 431,16 7,16 1,25 ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 430,12 7,33 2,67 ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 429 7,5 0,63 ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 428,71 7,55 2,85 ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 427,59 7,73 2,38 ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 425,47 8,08 0,46 ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 420,98 8,85 4,72 ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 416,8 9,58 5,44 ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 415,88 9,75 2,09 ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 413,27 10,22 1,74 ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 412,51 10,36 1,84 ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 411,97 10,46 0,11 ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 411,19 10,61 5,53 ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 407,72 11,28 2,6 ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 401,17 12,62 8,09 ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 398,5 13,18 6,75 ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 396,65 13,58 8,39 ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 395,68 13,8 2,56 ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 395,39 13,86 7,24 ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 395,27 13,89 6,41 ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 389,27 15,24 8,61 ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 387,35 15,7 6,53 ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 378,93 17,75 7 ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 378,11 17,96 9,25 ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 371,57 19,72 7,9 ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 368,08 20,69 12,44 ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 366,15 21,22 2,77 ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 364,04 21,82 7,65 ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 360,83 22,78 12,87 ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 359,47 23,19 6,97 ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 358,39 23,51 8,09 ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 356,58 24,07 8,58 ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 356,04 24,23 11,48 ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 355,86 24,29 7,25 ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 353,46 25,05 5,8 ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 352,4 25,4 5,82 ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 341,95 28,87 8,89 ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 341,7 28,96 19,14 ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 338,54 30,07 13,05 ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 336,72 30,7 15,49 ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 336,08 30,93 9,43 ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 335,89 31 12,87 ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 335,51 31,13 8 ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 329,31 33,39 17,19 ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 325,95 34,63 8,59 ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 322,75 35,86 15,4 ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 321,21 36,46 7,67 ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,46 36,75 14,68 ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 319,12 37,27 21,51 ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 312,43 39,93 19,3 ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,49 40,72 16,47 ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,22 40,83 13,5 ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,15 40,86 21,09 ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,1 40,88 15,92 ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 309,3 41,21 11,77 ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 308,16 41,69 8,88 ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,59 42,33 19,5 ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 299,46 45,34 17,84 ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 298,59 45,72 25,41 ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 297,77 46,07 26,52 ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,79 46,93 25,65 ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 290,83 49,1 24,58 ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 290,32 49,32 19,82 ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 289,94 49,49 18,24 ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 289,43 49,72 26,09 ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 286,85 50,86 16,48 ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 279,69 54,08 18,9 ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,76 56,79 30,91 ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 269,96 58,56 25,31 ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 258,48 63,95 33,28 ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 258,41 63,98 25,43 ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 256,71 64,79 24,22 ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 256,06 65,1 35 ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 245,21 70,28 13,4 ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 30 244,82 70,47 12,75 ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 214,33 85,24 39,68 ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 184,7 96,5 45,73

İzmir 2020 LGS tercih kılavuzu