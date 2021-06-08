MEB 2021 LGS lise taban puanları il il ne kadar oldu?

6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşen LGS sınavı iki oturumda gerçekleşti. Sınavın ardından öğrenciler, soruları ve cevaplarını Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası meb.gov.tr üzerinden öğrenme imkânı buldular. Soruların yayınlanmasının ardından binlerce öğrenci netlerine göre puan tahminlerini hesaplamaya başladı.Henüz 2021 yılının LGS tercih kılavuzu yayınlanmış değil. Ancak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşan öğrenciler, liselerin kaç puanla alım yaptığını araştırmaya başladı.
LGS 2021 tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?
İstanbul 2020 LGS tercih kılavuzu
|OKUL
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|100
|500
|0,01
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|180
|497,41
|0,06
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|494,82
|0,11
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|494,57
|0,11
|0,01
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|493,4
|0,2
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|492,39
|0,25
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|180
|489,67
|0,34
|0,06
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|487,97
|0,46
|0,11
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|484,38
|0,7
|0,11
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|482,66
|0,84
|0,26
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|480,84
|1
|0,11
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|480,37
|1,04
|0,34
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|478,76
|1,17
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|477,58
|1,26
|0,32
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|477,36
|1,29
|0,34
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|477,23
|1,3
|0,09
|İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|476,41
|1,37
|0,39
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|475,41
|1,47
|0,68
|İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|475
|1,5
|0,3
|İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|472,34
|1,77
|1,41
|İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|470,86
|1,93
|0,25
|İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|470,1
|1,99
|1,37
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|469,51
|2,06
|0,39
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|467,44
|2,26
|1,32
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|467,22
|2,29
|0,63
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|465,87
|2,44
|1,5
|İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|465,61
|2,46
|0,63
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|464,38
|2,6
|0,46
|İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|464,14
|2,63
|1,08
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|463,5
|2,69
|1,14
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|463,26
|2,73
|0,68
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|461,72
|2,91
|0,57
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|461,49
|2,94
|1,48
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|461,27
|2,96
|1,11
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|460,79
|3,02
|1,57
|İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|458,65
|3,27
|1,66
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|90
|458,61
|3,27
|0,11
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Anavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|458,12
|3,34
|1,01
|İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|456,85
|3,49
|1,41
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|456,6
|3,53
|1,41
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|456
|3,6
|1,05
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|452,94
|4
|2,28
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|120
|452,24
|4,1
|0,56
|İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|452,11
|4,11
|1,48
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|451,5
|4,19
|1,82
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|451,34
|4,22
|2,08
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|450,69
|4,3
|0,26
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|448,11
|4,64
|2,49
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|447,54
|4,72
|2,29
|İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,39
|4,75
|1,25
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|447,26
|4,76
|2,73
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|90
|446,79
|4,83
|2,83
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|446,56
|4,85
|2,07
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|445,98
|4,94
|1,53
|İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|445,85
|4,96
|1,62
|İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|444,73
|5,12
|2,87
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Arapça
|90
|443,45
|5,3
|1,53
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|443,1
|5,34
|1,13
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|441,1
|5,63
|2,86
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|440,77
|5,68
|2,73
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|440,56
|5,71
|2,73
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|440,38
|5,74
|2,31
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Rusça
|30
|440,03
|5,79
|2,73
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|440,02
|5,79
|3,06
|İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|439,54
|5,87
|3,14
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|438,85
|5,97
|0,53
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|438,12
|6,08
|4,09
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|436,31
|6,36
|1,84
Ankara 2020 LGS tercih kılavuzu
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|495,1
|0,09
|0,01
|ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|330
|484,21
|0,72
|0,01
|ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|483,71
|0,75
|0,09
|ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|475,27
|1,48
|0,72
|ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|474,76
|1,53
|0,2
|ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|470,76
|1,93
|0,2
|ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|469,34
|2,07
|0,11
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|468,21
|2,19
|0,25
|ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|463,2
|2,73
|1,68
|ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|461,45
|2,94
|0,11
|ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|459,06
|3,22
|0,81
|ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|457,35
|3,43
|2,28
|ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|450,49
|4,33
|2,1
|ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|450,23
|4,36
|2,2
|ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|448,93
|4,53
|1,45
|ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|447,58
|4,71
|2,22
|ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,1
|4,78
|3,3
|ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|443,04
|5,35
|2,92
|ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Çince
|60
|441,76
|5,54
|3,94
|ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|441,16
|5,63
|2,78
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|438,53
|6,02
|2,15
|ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|437,02
|6,25
|0,93
|ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|435
|6,56
|0,81
|ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|432,79
|6,91
|0,54
|ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|431,16
|7,16
|1,25
|ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|430,12
|7,33
|2,67
|ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|429
|7,5
|0,63
|ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|428,71
|7,55
|2,85
|ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|427,59
|7,73
|2,38
|ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|425,47
|8,08
|0,46
|ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|420,98
|8,85
|4,72
|ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|416,8
|9,58
|5,44
|ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|415,88
|9,75
|2,09
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|413,27
|10,22
|1,74
|ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|412,51
|10,36
|1,84
|ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|411,97
|10,46
|0,11
|ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|411,19
|10,61
|5,53
|ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|407,72
|11,28
|2,6
|ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|401,17
|12,62
|8,09
|ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|398,5
|13,18
|6,75
|ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|396,65
|13,58
|8,39
|ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|395,68
|13,8
|2,56
|ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|395,39
|13,86
|7,24
|ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|395,27
|13,89
|6,41
|ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|389,27
|15,24
|8,61
|ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|387,35
|15,7
|6,53
|ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|378,93
|17,75
|7
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|378,11
|17,96
|9,25
|ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|371,57
|19,72
|7,9
|ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|368,08
|20,69
|12,44
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|366,15
|21,22
|2,77
|ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|364,04
|21,82
|7,65
|ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|360,83
|22,78
|12,87
|ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|359,47
|23,19
|6,97
|ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|358,39
|23,51
|8,09
|ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|356,58
|24,07
|8,58
|ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|356,04
|24,23
|11,48
|ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|355,86
|24,29
|7,25
|ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|353,46
|25,05
|5,8
|ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|352,4
|25,4
|5,82
|ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|341,95
|28,87
|8,89
|ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|341,7
|28,96
|19,14
|ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|338,54
|30,07
|13,05
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|336,72
|30,7
|15,49
|ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|336,08
|30,93
|9,43
|ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|335,89
|31
|12,87
|ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|335,51
|31,13
|8
|ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|329,31
|33,39
|17,19
|ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|325,95
|34,63
|8,59
|ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|322,75
|35,86
|15,4
|ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|321,21
|36,46
|7,67
|ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,46
|36,75
|14,68
|ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|319,12
|37,27
|21,51
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|312,43
|39,93
|19,3
|ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,49
|40,72
|16,47
|ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,22
|40,83
|13,5
|ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,15
|40,86
|21,09
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,1
|40,88
|15,92
|ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|309,3
|41,21
|11,77
|ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|308,16
|41,69
|8,88
|ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|306,59
|42,33
|19,5
|ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|299,46
|45,34
|17,84
|ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|298,59
|45,72
|25,41
|ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|297,77
|46,07
|26,52
|ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,79
|46,93
|25,65
|ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|290,83
|49,1
|24,58
|ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|290,32
|49,32
|19,82
|ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|289,94
|49,49
|18,24
|ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|289,43
|49,72
|26,09
|ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|286,85
|50,86
|16,48
|ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|279,69
|54,08
|18,9
|ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|273,76
|56,79
|30,91
|ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|269,96
|58,56
|25,31
|ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|258,48
|63,95
|33,28
|ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|258,41
|63,98
|25,43
|ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|256,71
|64,79
|24,22
|ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|256,06
|65,1
|35
|ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|245,21
|70,28
|13,4
|ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|30
|244,82
|70,47
|12,75
|ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|214,33
|85,24
|39,68
|ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|184,7
|96,5
|45,73
İzmir 2020 LGS tercih kılavuzu
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|Taban Yüzdelik
|Tavan Yüzdelik
|İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,945,702
|0,11
|0,01
|İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tınaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,867,926
|0,57
|0,11
|İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|4,768,871
|1,33
|0,11
|İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|4,756,927
|1,45
|0,31
|İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|4,738,798
|1,61
|1,14
|İZMİR / BORNOVA / Bonova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|270
|4,678,676
|2,22
|0,2
|İZMİR / BORNOVA / Bonova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|4,658,057
|2,44
|0,54
|İZMİR / BORNOVA / Bonova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|4,652,798
|2,5
|1,77
|İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,626,780
|2,8
|1,45
|İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|4,616,037
|2,92
|2,5
|İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|4,600,192
|3,11
|0,11
|İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|4,558,519
|3,61
|0,26
|İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,542,580
|3,82
|0,79
|İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,520,209
|4,12
|2,73
|İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,499,390
|4,4
|0,33
|İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,481,140
|4,64
|0,2
|İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|4,468,388
|4,82
|1,84
|İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|4,462,174
|4,9
|2,05
|İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|4,458,702
|4,95
|2,68
|İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|4,456,296
|4,99
|2,75
|İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|4,445,653
|5,14
|3,22
|İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,416,859
|5,55
|2,84
|İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|4,384,394
|6,03
|3,47
|İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|4,364,249
|6,34
|1,45
|İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,364,243
|6,35
|4,03
|İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,338,292
|6,74
|3,97
|İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|4,312,513
|7,15
|1,53
|İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,265,150
|7,91
|2,98
|İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|4,226,840
|8,55
|4,61
|İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|4,221,023
|8,66
|3,64
|İZMİR / TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,211,683
|8,81
|3,86
|İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,125,428
|10,36
|5,53
|İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|4,074,890
|11,33
|4,4
|İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|3,957,244
|13,79
|3,98
|İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|3,818,285
|17,02
|4
|İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|3,752,934
|18,7
|10,62
|İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|3,687,959
|20,49
|7,43
|İZMİR / BORNOVA / Bonova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|3,602,274
|22,96
|10,07
|İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|3,515,793
|25,67
|14,07
|İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|3,475,503
|26,98
|13,34
|İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|3,375,239
|30,43
|12,08
|İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|3,269,548
|34,25
|10,23
|İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|3,248,230
|35,06
|13,7
|İZMİR / KARABAĞLAR / Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|3,232,342
|35,68
|9,08
|İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|3,211,131
|36,5
|16,32
|İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|3,141,520
|39,23
|16,96
|İZMİR / BORNOVA / Bonova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|3,083,681
|41,6
|16,17
|İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|3,037,916
|43,5
|11,15
|İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,989,176
|45,57
|12,7
|İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,956,525
|46,99
|23,93
|İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,892,510
|49,8
|7,65
|İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,863,366
|51,09
|25,95
|İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,850,371
|51,66
|13,91
|İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|2,812,209
|53,39
|7,74
|İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,811,161
|53,44
|18,64
|İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,782,148
|54,75
|19,54
|İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,746,619
|56,37
|17,96
|İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,745,687
|56,42
|26,69
|İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,741,383
|56,61
|27,97
|İZMİR / BORNOVA / Bonova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,721,352
|57,54
|30,7
|İZMİR / KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,713,436
|57,91
|16,75
|İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|2,655,363
|60,63
|7,05
|İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,649,398
|60,9
|24,84
|İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,617,490
|62,41
|29,99
|İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,616,188
|62,47
|34,02
|İZMİR / BORNOVA / Bonova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,611,561
|62,68
|25,23
|İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|2,611,346
|62,69
|13,6
|İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|2,598,572
|63,3
|12,49
|İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,538,199
|66,17
|32,47
|İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,392,499
|73,13
|20,95
|İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|2,264,462
|79,38
|21,3
|İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|2,189,368
|83,05
|12,4
|İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|1,903,153
|94,97
|38,63
|İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|1,854,788
|96,3
|44,48
|İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|100
|99,75
|20,45
Son Güncelleme: 08.06.2021 15:04