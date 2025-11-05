MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Netleşti: Öğrenciler Ne Zaman Tatilde?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte ilk ara tatilin tarihleri de kesinleşti. Kasım ayının ilk haftasına girilmesiyle birlikte "Ara tatil bu hafta mı başlıyor?" sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde yer aldı. Okul temposuna kısa bir mola vermeyi bekleyen milyonlarca kişi tatil planlarını gözden geçiriyor.

Ara tatil bu hafta başlayacak mı?

Ara tatil bu hafta başlamayacak. 4-7 Kasım tarihlerini kapsayan bu hafta boyunca okullarda eğitim ve öğretim kesintisiz olarak devam edecek. 4 Kasım Salı günü itibarıyla öğrenciler derslerine odaklanmaya devam edecek; tatil için henüz bir hafta daha beklemek gerekiyor.

Kasım ara tatili tam olarak ne zaman?

MEB'in resmi takvimine göre yılın ilk ara tatili Kasım ayının ikinci haftasında uygulanacak. İlk ara tatil başlangıcı: 10 Kasım 2025 Pazartesi ve İlk ara tatil bitişi: 14 Kasım 2025 Cuma olarak belirlendi. Okullar, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden açılacak ve birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.

Resmi takvimde ara tatil 5 iş günü olarak görünüyor; ancak hafta sonu birleşmeleri sayesinde öğrenciler daha uzun bir dinlenme fırsatı yakalayacak. 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar zaten hafta sonu tatili olup 10 Kasım'da başlayan ara tatile eklenecek. Tatilin bittiği 14 Kasım Cuma'yı takip eden 15 ve 16 Kasım Cumartesi-Pazar günleri de hafta sonu olduğundan, öğrenciler toplamda 9 günlük kesintisiz bir mola almış olacaklar.

2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi

Birinci Dönem Ara Tatili: 10 Kasım 2025 - 14 Kasım 2025

Birinci Dönemin Sona Ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 Ocak 2026 - 30 Ocak 2026 (15 gün)

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci Dönem Ara Tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026

Eğitim Öğretim Yılı Sona Erme Tarihi (Karneler): 26 Haziran 2026 Cuma

Öğrenci ve veliler, yıl içindeki planlamalarını bu takvime göre yapabilir. Kasım ara tatili için son karar MEB takviminde belirtildiği gibidir: tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir.