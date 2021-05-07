MEB açıkladı! 10-11 ve 12 Mayıs ders yok!

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.
10-11 ve 12 Mayıs ders yok
Bakanlık yapmış olduğu açıklamada Ramazan Bayramı öncesinde Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullarda 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerinde canlı ders yapılmayacağını duyurdu.Yapılan açıklama ile birlikte milyonlarca öğrenci için bugünden itibaren 9 günlük bayram tatili başladı.
Ayrıca Bakanlık daha önceden yapmış olduğu açıklamada 17 Mayıs tarihinden itibaren yüz yüze sınavlarında okullarda okul idareleri tarafından planlanan tarihler doğrultusunda yapılacağını duyurmuştu.
Önümüzde ki kabine toplantısında 17 Mayıs tarihinden itibaren okullarında durumunun ele alınması ve nihai kararın verilmesi bekleniyor.