MEB'den İstanbul'un fethine özel ödüllü bilgi yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mayıs İstanbul'un fethine özel bol ödüllü liseliler arası bilgi yarışması düzenliyor. İşte başvuru adresi ve bilgi yarışmasının detayları

MEB'den İstanbul'un fethine özel ödüllü bilgi yarışması
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 19 Mayıs'a özel düzenlenen online yapılan ve ödüllü olan liseler arası bilgi yarışması yeniden düzenleniyor.

29 Mayıs İstanbul'un fethine özel olarak liseler arası yapılacak olan bol ödüllü bilgi yarışması yine online olacak şekilde 29 Mayıs günü saat:17.00'da yapılacak.

Başvurular ortaöğretim genel müdürlüğü sitesi olan, "//ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru" adresi üzerinden 29 Mayıs 16.45'e kadar yani yarışma saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecek.

Öğrenciler 29 Mayıs günü 16.45'e kadar T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak yarışmanın başlamasını bekleyebilecek.

YARIŞMA 20 SORU ÜZERİNDEN OLACAK

Yarışma, 20 sorudan oluşacak ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniye olacak. Yarışma soruları 29 Mayıs'ta EBA TV Lise'de saat 17.00'de eş zamanlı olarak da "//ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru" adresinde yayınlanacak.

BOL ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Yarışmada birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye 200 TL hediye çeki, sonraki 20 öğrenciye 100'er TL hediye çeki verilecek.

YARIŞMAYA BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN


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