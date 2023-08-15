MEB duyurdu: AÖL ek sınavlarıma geri sayım başladı! 2023 AÖL 4. Dönem ek sınavda karar açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri açıklanırken adaylar ek sınav olup olmayacağını araştırmaya başladı. Açık lise öğrencileri, ek sınav hakkında sorularına yanıt ararken tüm detaylar haberimizde.
AÖL ek sınav var mı, ne zaman? Sorularına yanıt arayanlar için cevap gecikmedi. AÖL 3. Dönem sınavları 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenirken MEB’den son dakika açıklaması geldi. AÖL ek sınav var mı? AÖL yeni dönem sınav takvimi…
AÖL SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ
MEB tarafından henüz net tarih açıklaması gelmedi. Sonuçlar genel olarak 1-2 hafta içerisinde erişime açılırken 3. Dönem sonuçlarımızda Ağustos ayının son günlerinde erişime açılması bekleniyor.
AÖL EK SINAV
MEB tarafından en son 2021 yılında ek sınav olduğunu açıklarken bu yıl olup olmayacağı hakkında net bir açıklama gelmedi. 3. dönem sınav sonuçlarının erişime açılması ile bu konu netlik kazanacak
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