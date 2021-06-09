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MEB İl içi atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il içi tayin başvuru ekranı

Eğitim öğretim yılının son bulması ile birlikte öğretmenler atama ve yer değişikliği dönemlerini araştırmaya başladı. Öğretmenler, MEB il içi atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il içi tayin başvuru ekranı araştırılmaya başlandı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:26
MEB İl içi atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il içi tayin başvuru ekranı
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2019 – 2020 eğitim öğretim yılının son bulması ile birlikte pek çok öğretmen atamaları araştırmaya başladı. İl ve ilçelere yeni atamalar isteyen öğretmenler için MEB tarafından tayin başvuru ekranı açıldı.

2021 yılı için öğretmenler il ve ilçe değiştirme duyurusu adı altında paylaşılan takvimler sonrasında öğretmenler araştırmalarına hız verdi.

Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi online platformlar üzerinden yapılacağı açıklanırken Milli Eğitim Bakanlığı takvimi yayınlandı. Yapılan başvurular sonucunda MEBBİS e-Personel Modülü üzerinden yapılacak incelemeler sonrasında kabul edilecek. Elektronik başvurularda kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve diğer bilgilerin yer alması gerektiği açıklananlar arasında yerini aldı.

Şehir içi atama başvuruları ne zaman?

İl içi atamaları için belirlenen tarih 8 Temmuz olarak açıklanırken başvuruların 14 Temmuzda son bulacağı açıklandı. Atamaların 16 Temmuz tarihinde sonuçlanacağı ve açıklanacağı açıklanırken görevden ayrılma sürecinin 2 Ağustos tarihinde başlayacağı açıklandı.

İl içi atama başvuru kriterleri nelerdir?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

İl içi atama başvuruları nasıl yapılır?


1.Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir. 43. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

7. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" , "Bilgi Teknolojileri" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

10. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

11. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak; kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

12. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

 


Son Güncelleme: 09.06.2021 10:26
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