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MEB, milyonlarca öğretmenin beklediği tarihi duyurdu

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MEB, milyonlarca öğretmenin beklediği tarihi duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş depreminden ağır etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ilçelerinde görevli olan öğretmenler hakkında iller arası atama hakkı verildiği bildirildi. Bu eyaletlerdeki öğretmenler artık 5 Temmuz'dan 17 Temmuz'a kadar 22 eyaletteki kurumlara geçiş başvurusunda bulunabilecekler..

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), resmi sitesinde yayınlanan açıklamada "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevli olan tüm öğretmenlerin 22 il çerçevesinde gönüllü yer değiştirme duyurusu yapıldı." denildi.

ATAMALAR 10 TEMMUZ'DA

Açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat günü meydana gelen depremde ağır hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenler, nakil için başvurulan iller arası gönüllüye sevk edildi. Bu işlemler ise 5-7 Temmuz'da başvurular alınacak ve söz konusu atamalar da 10 Temmuz'da yapılacaktır.

MEB, milyonlarca öğretmenin beklediği tarihi duyurdu

Bu durumda gerçekleştirilen yer değiştirmelerde İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak kaydıyla 22 ildeki eğitim kurumları tercih edilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER

652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya 7433 Sayılı Kanuna göre öğretmenliğe atananlardan sözleşmeli öğretmenlik yapmakta olan ve bu ilan kapsamında başvuranlardan ilgili mevzuat kapsamında öngörülen 4 yıllık görev süresi aranmaz. Uygun eyaletlerdeki öğretmenler, bir süre çalışmadan yukarıdaki nakil işlemlerine başvurma hakkından yararlanabilirler.

Eğitim
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