MEBBİS öğretmen atama şartları nelerdir?

Öğretmenlerin sıklıkla araştırdığı öğretmen atamaları çoğu insan tarafından merak ediliyor. Öğretmen atamaları hakkında ise Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada İl dışı atama işlemlerinin 29 Temmuz 29 Temmuz 2021 tarihinde, atamaların 3 Ağustos 2021 tarihinde, İlişik kesme işlemlerinin ise 4 Ağustos 2021’den itibaren başlayacağını belirtti. İnsan MEBBİS ataması denilen bu işlemlerin şartlarını merak ediyor. İşte MEBBİS’in atama koşulları:

-Adaylığının kalkmış olması,

-31 Aralık 2021 tarihinden itibaren bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları,

- Sözleşmeli öğretmen olarak çalışan iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar öğretmenler, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 1 senelik çalışma zamanını tamamlamış olmaları gerekiyor.

Atanacak öğretmenler yaptıkları tercih ve hizmet puanlarına göre sıralanacak. En fazla 40 okul tercih edilebilecek. Ek olarak 41. tercihin de yapılması mümkün olacak fakat önce 40 tercihin tamamının yapılmış olması şart.