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MEBBİS öğretmen atama şartları nelerdir?

Öğretmenlerin zaman zaman internette arattığı öğretmen atamaları, insanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öğretmenlerin isteğe bağlı veya zorunlu olarak yaptığı yer değiştirmelerin olduğu MEBSİS atamaları yayımlandı. Peki MEBBİS öğretmen atama şartları nelerdir? İşte tüm merak edilenler…

08 Haziran 2021 Salı 17:50
MEBBİS öğretmen atama şartları nelerdir?
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Öğretmenlerin sıklıkla araştırdığı öğretmen atamaları çoğu insan tarafından merak ediliyor. Öğretmen atamaları hakkında ise Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada İl dışı atama işlemlerinin 29 Temmuz 29 Temmuz 2021 tarihinde, atamaların 3 Ağustos 2021 tarihinde, İlişik kesme işlemlerinin ise 4 Ağustos 2021’den itibaren başlayacağını belirtti. İnsan MEBBİS ataması denilen bu işlemlerin şartlarını merak ediyor. İşte MEBBİS’in atama koşulları:

-Adaylığının kalkmış olması,


-31 Aralık 2021 tarihinden itibaren bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları,

- Sözleşmeli öğretmen olarak çalışan iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar öğretmenler, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 1 senelik çalışma zamanını tamamlamış olmaları gerekiyor.

Atanacak öğretmenler yaptıkları tercih ve hizmet puanlarına göre sıralanacak. En fazla 40 okul tercih edilebilecek. Ek olarak 41. tercihin de yapılması mümkün olacak fakat önce 40 tercihin tamamının yapılmış olması şart.


Son Güncelleme: 08.06.2021 17:50
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Anahtar Kelimeler:
MEBBİSöğretmen Atama
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